L'Orquestra Costa Brava canta 'Ballant en la foscor' d'Ed Sheeran per Sant Jordi

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, l'Orquestra Internacional Costa Brava ofereix 'Ballant en la foscor' la seva versió del popular tema Perfect, d'Ed Sheeran, traduït al català per al disc de la Marató de Tv3 de 2019. "Esperem que ens ajudi a tots a passar aquest dia de la millor manera possible, amb el desig de que tot això passi i ens puguem retrobar ben aviat", un missatge ple d'esperança de la formació que ha llançat aquest tema per celebrar una diada especial.