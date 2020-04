El concurs de narrativa Frederic Pujulà-Ciutat de Figueres avança la convocatòria

L'Agrupació d'amics de la ciència-ficció en català (AACFC) i l'Associació De Veïns Rally Sud han anunciat que a causa de la situació d'emergència sanitària pel coronavirus que estem vivint s'avança la convocatòria de la IV edició del concurs de narrativa curta de gènere fantàstic Frederic Pujulà-Ciutat de Figueres i animen a tothom «a aprofitar aquestes hores de confinament per escriure relats fantàstics que ens facin somiar».

Hi ha temps per presentar els treballs fins al 31 d'agost i el lliurament dels premis es farà el 27 de setembre. Les bases del concurs es poden consultar a www.aacfc.cat. El premi per al relat guanyador estarà dotat amb 300 euros. Un 10% anirà destinat a una entitat amb finalitats socials que esculli el guanyador del relat premiat.d'agost. Els premis es lliuraran el 27 de setembre.