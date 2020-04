La Llibreria Vitel·la de l'Escala recomana cinc lectures per aquest Sant Jordi confinat

La llibretera i editoraresponsable dede l'Escala, ens proposa cinc llibres molt diferents per gaudir d'aquest Sant Jordi confinat.. Traducció de Jordi Llavina. Dibuixos de Miguel Galano. Editorial Rata. Preu: 20,00 euros.Una autobiografia intel·lectual i anímica de l'escriptor asturià Xuan Bello, que escriu en la seva llengua i es tradueix ell mateix al castellà, i que, sortosament, ens arriba en català de la ploma del també escriptor i poeta Jordi Llavina. Aquest llibre, que tothom hauria de tenir a la tauleta de nit, no acaba de ser un llibre de memòries, tampoc un dietari, en cap cas una novel·la, o potser, i per ser més exactes, és una mica tot. El que és segur és que es tracta de literatura de la bona, de la que deixa empremta fonda, a base de glopets de vida bellament escrits alçats a allà on el pensament i l'art es fonen. Un llibre per tornar-hi sempre!

L'ÚLTIM AMOR DE BABA DÚNIA d'Alina Bronsky. Traducció de Ramon Farrés. Editorial Les Hores. Preu: 16,90 euros.

Una novel·la deliciosa, lírica i àgil, que és un cant a la llibertat, en aquest cas a la llibertat individual, la de Baba Dúnia, que després del desastre de Txernòbil, ja vella, decideix tornar al poble on ha viscut sempre, farcit de radioactivitat. No hi té res a perdre, però només allà pot recuperar el seu paradís particular. Una novel·la que atrapa des del primer moment i de la que acabes profundament enamorat de Baba Dúnia, i de què representa el sentiment d'identitat.







TOT ABULCÀSSIM, de Jordi Cornudella. Edicions Vitel·la. Preu: 18,50 euros.



Abulcàssim és un personatge estrany. En algun moment de la segona meitat del segle XII se'n va anar fins a la Xina empaitant la lluna, i de tornada es va instal·lar a la Còrdova d'Averrois. No era fill de la ciutat, però va fer-hi amics i sembla que s'hi va trobar esplèndidament. Allà es va donar a la dèria d'improvisar cançons per passar-s'ho bé amb la colla, als carrers i a la taverna. A Tot Abulcàssim, Jordi Cornudella dóna a conèixer el conte en què el mateix Abulcàssim narra el seu viatge a la Xina i els quatre centenars de versos que se n'han conservat, i també prova d'il·luminar algun dels racons foscos de la història atzarosa dels dos manuscrits que sustenten la història.







LA PLATJA DELS INÚTILS, d'Àlex Nogués. Il·lustracions de Bea Enríquez. Editorial Akiara Books. Preu: 14,50 euros.



Es tracta del primer títol de la col·lecció Akinarra adreçada a nens i nenes a partir de 9 anys. Es la història de la Sofia, relatada en primera persona, i que comença el relat amb unes paraules reveladores "Em dic Sofia. Tinc onze anys i mig i quan sigui gran vull ser inútil", per desgrat del pare i la mestra. Un relat profund, commovedor, ben escrit, amb bones dosis d'humor, que planteja de manera directa el valor (o millor dit, el poc valor) que donem com a societat a tot allò que ens és essencial, la humanitat i els sabers humanístics, davant el concepte utilitarista i consumista en el que estem immersos.

LA BÈSTIA DEL SENYOR RACINE, de Tomi Ungerer. Traducció de Jordi Martín Lloret. Il·lustracions de Tomi Ungerer. Editorial BlackieBooks. Preu: 14.90 euros.

De Tomi Ungerer s'hauria de llegir tot. Per sort va deixar una obra extensa que, mica en mica, ens va arribant en català. En aquesta novel·leta adreçada a nens i nenes a partir de 8 anys, Ungerer a través del senyor Racine, un recaptador d'impostos jubilat, que el que més valora a la vida és la seva tranquil·litat i les peres del seu hort, ens ensenya que allò que ens fa feliços no es compra ni es ven amb diners, i que fins i ens pot sorprendre. Amb aquest llibre, i tots els d'Ungerer, us garantiu una estona de lectura desimbolta, enginyosa, divertida, i extremament respectuosa amb els infants, on a voltes us descobrireu amb una bona riallada. Sobretot feu cura a no perdre-us cap detall de les il·lustracions: valen un imperi.