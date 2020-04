VÍDEO: El cant a l'esperança d'artistes empordanesos contra el coronavirus

En aquests dies de confinament i temps per a compartir a causa del coronavirus, un nombrós grup d'empordanesos del món de la música, l'art, el ball i les arts escèniques s'han unit per cantar junts a favor de l'esperança. Un cant alegre, enregistrat en un emotiu vídeo, que ajuda a creure en l'endemà per superar la crisi de la pandèmia. Ells són Alejandro Abad, Isa López, Antonio Moreno, Blanca Mendoza, Ernest Ollero, Emilio Hernández, Ester Rodríguez, Gabriela Martín, Jordi Rubau, Nelson, Matias Salinas, Susanna Calderón i Tobias Stein. Una proposta engrescadora que fa de molt bon escoltar i ballar des de casa.