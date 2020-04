L'Escala viu el seu «Cinema Paradiso» amb l'enderroc definitiu del Catalunya

El municipi de l'Escala va arribar a tenir fins a cinc sales de cinema diferent en el transcurs del segle XX i ara perdrà, definitivament, la darrera que li quedava, el Cinema Catalunya. Una empresa constructora ha iniciat l'enderroc de l'edifici, situat al carrer de Gràcia. En el seu lloc és prevista la construcció d'un bloc de pisos.

El Cinema Catalunya va començar a funcionar el mes de juny de 1980, impulsat per Ricard Gubau i els seus fills Esteve i Lluís. Durant un temps, la gestió va anar a càrrec del CER. Abans del Catalunya, segons l'historiador Lluís Alsina, a l'Escala hi havia hagut les sales de Can Sureda, Ca la Viuda (coneguda després com a Cinema Cacahuet), el Catòlic i el Pekin. Els nous temps van fer inviable la seva continuïtat i l'enderroc no deixa de ser un nostàlgic Cinema Paradiso a l'empordanesa, tal com mostra l'audivisual de Basili Gironès.