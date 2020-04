Mor el dramaturg i guionista Josep Maria Benet i Jornet

Josep Maria Benet i Jornet, un dels grans referents de la dramatúrgia catalana recent, ha mort aquest dilluns als 79 anys a causa del coronavirus, segons ha confirmat la seva filla, Carlota Benet a través de les xarxes socials i, posteriorment, la Institució de les Lletres Catalanes. Benet i Jornet patia Alzheimer des del 2015 i feia un temps la seva filla, Carlota Benet, va publicar les seves memòries «Papitu. El somriure sota el bigoti» (Columna). Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i Creu de Sant Jordi, també va ser molt conegut gràcies a signar algunes de les sèries televisives catalanes de més renom com Poble Nou, Rosa, Nissaga de Poder, El cor de la ciutat i Ventdelplà.





Josep Maria Benet i Jornet va debutar amb 'Una vella, coneguda olor' el 1964, amb la que va guanyar el Premi Josep Maria de Sagarra, i des d'aleshores la seva carrera es va centrar sobretot en el teatre amb obres com 'Cançons perdudes', 'Desig', 'E.R' o 'Testament'. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombrosos premis, entre els quals el Premi de la Crítica Serra d'Or de teatre en dues ocasions (1986 i 1900), el Premio Nacional de Teatro (1995), la Creu de Sant Jordi (1997) i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (2013), entre d'altres.



Entre les obres destaquen 'Cançons perdudes: Drudània: Fantasia per a un auxiliar administratiu' (1970, premi Ciutat de Palma de Teatre 1967), 'Marc i Jofre o Els alquimistes de la fortuna' (1970, premi Crítica Serra d'Or de teatre, 1971), 'Berenàveu a les fosques' (1972, premi Ciutat de Sabadell 1971), 'La desaparició de Wendy' (1974), 'Revolta de bruixes' (1976), 'Quan la ràdio parlava de Franco' (1980), 'El manuscrit d'Alí-Bey' (1985, premi SGAE 1984 i Crítica Serra d'Or de teatre, 1986), 'Ai, Carai' (1990), Desig (1991, premi Crítica Serra d'Or de teatre, 1990 i Nacional de Literatura Catalana de teatre, 1991), 'E.R.' (1994, premi Crítica Serra d'Or de teatre i Premio Nacional de Teatro; versió cinematogràfica de V. Pons amb el títol d'Actrius, 1996), 'Fugaç' (1994), 'Testament' (1997), que Ventura Pons va portar alc cinema amb el títol 'Amic/Amat'; 'El gos del tinent' (1999), 'Olors' (2000), 'Això, a un fill, no se li fa' (2002), 'L'habitació del nen' (2002, premi Max de textos en català); 'Salamandra' (2005), 'Soterrani' (2008), 'Dues dones que ballen' (2011) i 'Com dir-ho' (2013).L'autor, rebent el premi del Most 2016