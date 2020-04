Lildami, Suu, Blaumut, Stay Homas i Nil Moliner actuen al festival digital #ClotildeActua

La Generalitat i Flaixbac conviden aquest divendres a una sessió musical en 'streaming' en el marc de la iniciativa #ClotildeActua amb noms destacats de l'escena musical catalana com Lildami, Suu, Blaumut, Stay Homas i Nil Moliner. Així mateix, el circ serà un dels protagonistes d'aquest divendres cultural des de casa. Per una banda, el Cirque du Soleil continua amb la publicació de nou contingut online i a partir d'avui es podrà veure a partir de les nou al seu nou espai web CirqueConnect un vídeo que inclou una selecció de números d'Amaluma, Bazzar i Volta. Per altra, el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or penjarà a Facebook a partir d'aquest divendres la retransmissió íntegra dels espectacles 'Blau', 'Vermell' i 'Or'.

La Generalitat i Flaixbac del Grup Flaix organitzen una nova sessió musical en 'streaming' amb Lildami, Suu, Blaumut, Stay Homas, Nil Moliner i Miki Nuñez. La sessió es podrà seguir al canal de YouTube de l'emissora, de les sis a les vuit de la tarda.

Aquesta és la primera proposta que es presenta en el marc del #ClotildeActua, festival virtual organitzat per l'Agència Catalana de la Joventut i el Palau Robert. La sessió, presentada per Jordi Plans i Alberto Rey, se seguirà des de casa per combatre el coronavirus, en el marc la campanya institucional #JOACTUO i amb el nom del Festival de música juvenil Clotilde Fest que el Palau Robert organitza a l'estiu.

Circ

El Cirque du Soleil va anunciar la setmana passada la creació de l'espai web CirqueConnect, que inclou contingut audiovisual provinent de les seves diferents propostes multimèdia de la companyia. "En aquests moments en què les mesures per a combatre el coronavirus han suspès la possibilitat d'experimentar en viu, el Cirque du Soleil ha volgut apropar els seus continguts per a que els seus seguidors puguin gaudir-lo des de la comoditat de les seves llars", van explicar en un comunicat.

CirqueConnect va estrenar divendres passat un especial de 60 minuts, que reunia alguns dels moments més especials dels espectacles 'KURIOS - Cabinet of Curiosities', ''' O ''' i 'LUZIA'. Des de divendres més de sis milions de persones de tot el món van visualitzar l'especial. El Cirque du Soleil publica nou material aquest divendres amb un especial que presenta números d'Amaluna' i material dels espectacles 'Volta' i 'Bazzar'

El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or penjarà a Facebook la retransmissió íntegra dels tres espectacles finalistes de la seva 9a edició, celebrada al febrer a Girona. Amb la voluntat d'oferir contingut audiovisual cultural i inèdit durant el confinament, Circus Arts Foundation –la promotora del Festival- proposa per aquest cap de setmana gaudir amb els espectacles 'Blau', 'Vermell' i 'Or', el divendres, dissabte i diumenge a dos quarts de sis de la tarda, respectivament.

Literatura

El Grup 62 ha organitzat per aquest dijous a les sis de la tarda la presentació del llibre de Laia Aguilar, 'Pluja d'estels', amb Sílvia Cantos a través de l'Instagram de l'autora i a la mateixa hora Maria Carme Roca presentarà el seu llibre 'A Bàrcino' en una conversació amb Martí Gironell a través dels seus comptes d'Instagram.

Enric Casasses presentarà 'Nus la flor' (Poncianes Edicions) amb la llibretera de La Carbonera Carlota Freixenet en el marc de la proposta d'Òmnium Cultural de Literatura a Domicili amb converses entre un llibreter i un escriptor que presenta una obra.

El cineasta català i autor de 'Doctor Portuondo', Carlo Padial, serà un dels protagonistes de les activitats per aquest divendres de l'editorial Bkacie Books amb una trobada al seu Instagram amb cançons del còmic Dídac Alcaraz.

Dansa



L'Associació de Professionals de la dansa de Catalunya (APdC) convoca aquest divendres de dos quarts d'onze a dotze del migdia a través de l'aplicació Zoom. Serà una sessió online, amb l'advocada de l'associació Andrea Leunda, dirigida a les escoles de dansa, les quals s'han vist afectades pel tancament arran de la crisi sanitària del coronavirus. A la sessió es tractarà com gestionar el centre durant el confinament: contractació del professorat i possible suspensió del contractes, quota dels alumnes, possibilitat d'oferir nous tipus de serveis, entre d'altres.

Teatre Lliure

El #LliureAlSofà emet 'El temps que estiguem junts', de Pablo Messiez i La Kompanyia Lliure des de dijous fins diumenge. Aquest muntatge de la temporada 17/18 va tenir tant d'èxit que es va reposar la temporada següent, i el 2018 va rebre el Premi de la Crítica Jove - Jurat Nova Veu. Quim Àvila i Júlia Truyol van endur-se també els Premis de la Crítica 2018 a l'Actor i l'Actriu de repartiment. Es tracta del darrer espectacle de La Kompanyia Lliure, fundada el 2013. Els horaris de visionat seran els habituals: fins dissabte a les vuit de la tarda, i diumenge a les sis. L'espectacle, en català, també comptarà amb subtítols en castellà.

El Gran Teatre del Liceu posa en marxa la iniciativa #MomentsLiceu20 per omplir les xarxes d'aquells records musicals vinculats al Teatre que més han marcat artistes i espectadors en els darrers 20 anys. Els músics de l'Orquestra i el Cor interpretaran fragments d'aquestes peces i convidaran al públic a que cerqui i comparteixi també els instants viscuts al Liceu que més recorden. El Teatre acompanyarà alguns d'aquests testimonis de músics i abonats amb fotografies i vídeos d'arxiu per reviure aquells instants i seguir celebrant aquest 20è aniversari de la reobertura. Totes aquelles persones que vulguin fer arribar els seus vídeos ho podran fer emprant el hashtag #MomentsLiceu20.





Curtmetratges

Fins dissabte es projectaran a les sis de la tarda, els festivals FICVI i el PSICURT projecten els 56 curtmetratges participants als dos certàmens. Han agraït a directors i empreses productores que s'hagin sumat a la seva proposta cultural solidària i hagin cedit les seves obres "desinteressadament en aquests moments difícils de confinament" degut a la pandèmia del coronavirus.

Museus

El Museu del Disseny de Barcelona és el protagonista del concurs en línia #MuseumQuizACasa. El concurs, impulsat per una quinzena de museus, és accessible a través de l'adreça web www.museumquizacasa.org i inclou una versió per adults i una altre per a famílies. De dilluns a divendres proposa un concurs cada dia dedicat a un dels museus participants, i els dissabtes a públic general amb preguntes de tots els museus en un únic concurs. Està construït sobre la plataforma gratuïta 'Kahoot'.

L'espai Àngels Barcelona ha publicat continguts online com per exemple vídeos de l'exposició 'Bridging the fragile', una mostra col·lectiva que sorgeix de la necessitat de la sala de "reflectir el present a través d'obres d'art que contribueixin al debat de la cultura contemporània". Una altra secció en obert és àngelsTALKS amb col·loquis comissariats per Marta Coll i desenvolupats per Àngels Barcelona amb Daniel G. Andújar, Marcelo Expósito i Joan Fontcuberta, entre d'altres.