Una exposició explora, a ritme de poesia, un diàleg entre imatges i lletres

Una trentena d'artistes d'arreu de l'estat han participat a l'exposició Lletra, paper i tisores, una mostra col·lectiva entorn de la tècnica del collage produïda especialment per Ca l'Anita de Roses. Inaugurada fa uns dies amb la presència d'alguns dels artistes, entre ells els rosincs Juanjo Viñuela i Juan Cardosa, dins de Març de Paraules, la mostra es manté tancada a causa de la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus, però es preveu que s'exhibeixi a mitjà termini a l'Escola Llotja de Barcelona.



Cardosa és també el comissari de l'exposició, la persona que ha seleccionat els artistes. D'ells destaca la qualitat de les obres creades, trenta-cinc, trenta de les quals són totalment inèdites. Els artistes formen part de la Societat Barcelonina de Collage, de la qual Cardosa és membre fundador, la Societat de Collage de Madrid i Collage és Màfia. Cardosa explica que a tots ells els van demanar «tema lliure, però que la peça havia de combinar imatges més textos a ritme de poesia». Són, com bé diu ell, «poesia visual».

El comissari reconeix que el collage és «una tècnica artística en majúscules» que es va iniciar a principis del segle XX de la mà de Picasso i Braque. El nom de collage prové del mot francès coller que significa enganxar. Tots els moviments artístics, des del dadaisme, fins al futurisme rus, el constructivisme o el pop art, se l'han fet seu i, a casa nostra un dels màxims exponents va ser Joan Brossa. «A tots els que estem a l'exposició, ens uneix l'amor per aquests artistes que ens precedeixen», apunta Cardosa.

Deconstruir per construir

Actualment el collage viu un moment dolç, sobretot arran de la proliferació de les xarxes socials. Il·lustradors, dissenyadors gràfics o artistes visuals han trobat en aquest llenguatge una font molt rica per expressar-se. «El collage enganxa bastant perquè mai saps què passarà», diu Cardosa tot afirmant que «som com una mena de mèdiums». De fet, quan fan una quedada a l'estudi, prenen entre les mans revistes antigues i en poques hores «surten una mena de monstres». «Deconstruïm per construir unes altres històries», assegura convençut i alhora fascinat, ja que moltes creacions apareixen «de casualitat». Així va ser fa uns dies al Mas de les Figueres on una vintena de persones van participar en un taller. El resultat va ser la construcció d'un alfabet fet amb collage.

Els artistes que participen en la mostra són: Félix Rodríguez (Mr Zé), Eva Jolis, Àlex García, Tita Berasategui, Krikri Kraka Collage, Albert Roca, Cristina Lavilla, Carlota Marquina, Arcangela Regis, Lucía Soto, Patricia Bolinches, Juan Cardosa, Juanjo Viñuela, Lo Súper, Catarsis Catalina, Erre Gálvez, Mercè Rocadembosch, Eugenia Conde, Cristina Holm, Aurora Duque, Aurora Gorrión, Pablo Ballesteros, Arantxa Rueda, Pigeon Pérez, Virginia Losada, Maite Ortega, Celsius Pictor, Mr. Guillotine, Isis Navarro, Adriana Bermúdez, Idoia Vallverdú i Ginexin.