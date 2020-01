Vinyetes satíriques de Joan Esteve Danés, el Document del Mes de l'Arxiu de Roses

L'Arxiu Municipal de Roses presenta en el seu apartat web El Document del Mes d'aquest gener, tres vinyetes humorístiques realitzades entre els anys 1989 i 1993 pel veí de Roses Joan Esteve Danés, conegut com en Pillo. Aficionat al dibuix des de ben petit, l'autor va publicar a la revista Bahía de Roses un munt de vinyetes de caràcter satíric sobre l'actualitat rosinca, catalana, espanyola i, fins i tot, esportiva.

Joan Esteve Danés Soler va fer donació entre els anys 2015 i 2019 del seu fons familiar i personal a l'Arxiu Municipal on, entre fotografies i escriptures, apareixen una gran quantitat de dibuixos, entre els quals el conjunt de vinyetes publicades a la revista Bahía.

Les tres vinyetes que presenta l'Arxiu de Roses són una mostra de l'obra i del caràcter crític i satíric d'aquest ninotaire local. La primera és una crítica al govern del PSOE de Felipe González, un fet recorrent als seus dibuixos, en aquest cas per la mala gestió dels cupos de la producció lletera establerts per la Comunitat Econòmica Europea. La segona és una crítica a la publicació local La Veu, que segons aquest dibuix publicat el mes de juliol de 1989 era controlada per les seccions locals del PP i el PSC. I, finalment, una vinyeta dedicada a l'eliminació sonada del FC Barcelona a la Copa d'Europa del Dream Team el mes d'octubre de 1992 a mans del CSKA de Moscou.

Podeu consultar el Document del Mes complet en el següent enllaç:

https://www.roses.cat/la-vila/arxiu-municipal/document-del-mes-1/documents-del-mes-2020