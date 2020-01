Els Museus Dalí superen novament el milió de visitants el 2019

Els tres Museus Dalí van rebre un total d'1.060.364 visitants l'any 2019, un 3,98% més que l'any anterior (1.019.766 visitants el 2018). Enguany l'espai Dalí·Joies no es considera un ens independent perquè des de 2019 aquest recinte no disposa de taquilla específica i les seves entrades s'han integrat a les del Teatre-Museu Dalí.

Segons dades de la Fundació Gala-Salvador Dalí, els visitants es van repartir de la següent manera:

Teatre-Museu Dalí, Figueres: 819.542 visitants, un 3,91% més que el 2018, que van ser 788.728. Com hem assenyalat, aquí no se sumen per separat les entrades de l'espai Dalí·Joies perquè s'han integrat a les del Teatre-Museu.

Dels 819.542 visitants convé destacar les 63.000 entrades gratuïtes que es faciliten cada any aproximadament a menors de 8 anys, als escolars de Figueres, Cadaqués i la Pera, als centres d'atenció a persones amb necessitats especials i als centres de formació per a persones en risc d'exclusió, entre d'altres.

Castell Gala Dalí de Púbol: 83.902 visitants, un 6,73% més que l'any 2018. El Castell va obrir les seves portes del 15 de març de 2019 al 6 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Casa Salvador Dalí de Portlligat: 156.920 visitants, un 2,94% més que l'any anterior. La Casa va obrir del 12 de febrer de 2019 al 6 de gener de 2020.

La Fundació valora molt positivament que les visites hagin crescut en relació al l'any anterior perquè es confirma l'encert de les mesures preses, entre les quals hi ha l'ampliació de l'oferta d'entrades online a tot el ventall horari i la venda a través d'una plataforma de tiqueting que permet arribar a mercats com ara l'asiàtic, que té unes dinàmiques pròpies de compra d'entrades i de mètodes de pagament.

El nombre de visitants italians, nordamericans, holandesos, alemanys, japonesos i coreans han augmentat durant el 2019 al Teatre-Museu, alhora que s'ha recuperat el turisme francès. En canvi ha disminuït lleugerament el visitant català i el rus, el qual ha augmentat significativament a Púbol.

La Fundació Dalí ha seguit apostant per exposicions temporals pròpies i d'altres coorganitzades, que han contribuït a internacionalitzar l'obra de Dalí. És el cas de Dalí. Une histoire de la peinture celebrada a Mònaco, que va rebre 80.000 visitants. Al Teatre-Museu Dalí, s'han pogut veure dues mostres durant l'any passat: Salvador Dalí. Robert Whitaker, 1967-1972 i Dalí-Rafael, Un somieig prolongat. Així mateix, la Fundació Dalí ha posat de relleu l'obra Galarina coincidint, aquest 2020, amb els 500 anys de la mort de Rafael Sanzio. Al Castell Gala Dalí s'hi va exhibir Gala/Dalí: imatge i mirall. Finalment, a Saragossa, l'exposició Dalí Atómico coorganitzada amb la Fundació "La Caixa" va rebre més de 49.000 persones.