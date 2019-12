El Concert de Sant Esteve acaba amb reivindicacions i una pancarta del Tsunami

El Concert de Sant Esteve ha reunit aquest dijous al vespre, al Palau de la Música, la família coral de l'Orfeó Català per cantar el Nadal i ha acabat amb reivindicacions sobiranistes i una pancarta de Tsunami Democràtic penjada des de la galeria de l'orgue. Com ja és habitual des de fa uns anys, les últimes peces del concert han culminat amb reivindicacions del moment polític, aquest any amb banderes estelades entre el públic i els intèrprets; crits de 'Llibertat' i 'Independència' i una pancarta del Tsunami, que ha estat per iniciativa dels cantaires. Peces internacionals, tradicionals catalanes i quatre estrenes han bastit un repertori que ha buscat l'alegria, l'emoció i la reflexió del públic. Els artífexs del concert van voler aprofitar que moltes de les cançons parlen del camí cap a Betlem per visualitzar el drama que es viu al Mediterrani i en altres rutes migratòries. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assistit al concert.

Una pancarta de Tsunami, un dels actors independentistes que més atenció ha acaparat en els darrers mesos, ha estat protagonista del final del Concert de Sant Esteve, que reuneix tota la família coral de l'Orfeó Català. 'El Cant de la senyera' i 'Els Segadors' han culminat la tradicional cita mentre el públic, dempeus, i els intèrprets han entonat reivindicacions sobiranistes, amb nombroses banderes estelades desplegades.

Abans, el concert ha combinat tradició, estrenes i peces internacionals, com la nadala anglesa que ha inaugurat el repertori, 'Christmas Cantata', de Daniel Pinkham i dirigida pel director artístic dels cors de l'Orfeó Català, el reputadíssim Simon Halsey.

El concert, que se celebra des del 1913, també ha volgut ser l'aparador de noves composicions d'autors catalans i s'hi han estrenat 'Cant dels joves', de Carles Prat; 'Inventar el naixement', de Joan Magrané; 'Camí de Nadal', de Marian Màrquez, i 'Una estrella cau al prat', de Josep Vila. El repertori d'enguany ha tornat a incloure 'Poema èpic de Nadal', de Marc Timón, que va causar molt impacte l'any passat.

La cita de tots els cors de l'Orfeó Català vol transmetre la il·lusió i l'alegria del Nadal però tampoc vol esborrar-ne els contrastos. Per això, aquest any, ha buscat commoure davant dels drames migratoris amb dues peces enllaçades per provocar un fort contrast, l'animada nadala 'Cap a Betlem van dos minyons', de Manuel Oltra, i 'La mia stella', que Ivo Antognini va compondre pensant en la mirada d'un nen en arribar a la platja de Lampedusa. Aquesta peça ha reunit tots els cors dalt de l'escenari, els més menuts davant de tot i els més grans amb els ulls tapats mentre cantaven, " [...] qui sap quantes nits més caldrà esperar / un nou món una nova vida / en aquest vaixell al mig del mar / però aviat ens enviarà la meva estrella [...]".