Un adeu sentit que deixa un pòsit tangible a Figueres

Els ulls se li humitegen a Ester Marcos quan parla. Abel Granda somriu per animar-la. Després de quasi vuit anys, aquest dimarts, just un dia abans de Nadal, abaixen la persiana d'un dels motors de la cultura figuerenca aquests darrers anys, Llibres Low Cost. Se senten aclaparats davant l'onada de missatges emocionats i mostres d'afecte que han rebut des que van fer-ne l'anunci per les xarxes. No ho esperaven. Malgrat anar posposant la decisió, que feia temps valoraven davant la incertesa del sector i noves obligacions de Marcos, el moment ha arribat i l'enfilen amb optimisme tot fent un balanç altament positiu en repassar les nombroses vivències enriquidores que acumulen.

Encara recorden quan, després de deixar el sector de la restauració, van embarcar-se en aquesta aventura meravellosa que ha estat Llibres Low Cost. No en sabien res del negoci, però «érem consumidors de llibres, això sí», diuen, i, en el cas de Granda, sobretot dels descatalogats. Va ser tot un repte per a ells, un aprenentatge diari per donar una «segona oportunitat» als milers de llibres que reposaven tristament en grans palets dels magatzems de les editorials, sense cap ús, fora del mercat. Així van portar milers de títols de temàtiques diverses cap a Figueres per alegria de molts ja que, per preus irrisoris es podien aconseguir veritables joies i, fins i tot, renovar de dalt a baix una biblioteca escolar. De fet, un dels reptes que es marcaven era «el fet de crear lectors». Eren conscients que amb una llibreria ningú es fa ric.

Dins la dinàmica de la llibreria, Marcos i Granda es van veure «empesos» pel context. Les altres dues llibreries que hi havia –Mallart i Masdevall– van tancar i es van quedar sols. Van prendre-s'ho quasi com una responsabilitat el fet d'iniciar una cursa que deixava sense alè als que la seguien. Les presentacions es van començar a multiplicar, tant d'autors locals com de grans firmes, així com actes innovadors com la celebració de l'Orgull Friki, la Harry Potter Book Night o els aniversaris de Tintín. Alguns d'ells, per cert, no moren, ja que tindran continuïtat.

Ningú se n'escapava i més si s'avenien a jugar. Va haver-hi temps per a accions solidàries com el benaurat intercanvi Aliments per llibres, l'alliberament gratuït de volums en diversos espais o col·laboracions amb entitats o festivals com l'Acústica o el Festival Còmic. Fins i tot, Marcos va fer un llibre de receptes. Tot plegat els va ajudar a teixir una xarxa sòlida de col·laboradors i, sobretot, d'amics que es bolcaven una vegada i una altra en totes les iniciatives que imaginaven i feien realitat sense posar-se límits, però sí moltes hores de dedicació.

Aquells que van guanyar-hi més van ser, sense cap mena de dubte, els autors i editors locals. Low Cost els va visibilitzar com mai abans, va connectar-los amb els lectors i també entre ells, sinergies que van anar més enllà generant altres iniciatives enriquidores. No s'amaguen quan diuen que sempre han fet el que els ha vingut de gust. I el millor, afegeixen, els moments a posteriori dels actes.

Els dos són conscients que de gent que llegeixi cada vegada en queda menys. Els que ho fan, però, en són addictes. Tampoc s'amaguen a seguir donant idees tot aprofitant l'estudi de mercat fet in situ al llarg d'aquests anys: «L'autor o autora que escrigui una novel·la romàntica i s'atreveixi a dir-ho amb la cara ben alta, ho petarà». L'interès final d'un llibre és, com han fet sempre ells, gaudir.