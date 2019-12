Castelló torna a celebrar la Festa de la Khanukà o festa de les llums jueva

Castelló d'Empúries celebra el diumenge 29 de desembre de 2019 una nova edició de la Festa de la Khanukà , coneguda també com la Festa jueva de les Llums. És una festa del calendari jueu que se celebra cada any el dia 25 del mes de Quisleu, i té lloc durant 8 dies i commemora la victòria del poble jueu sobre l'ocupació grega (al segle II aC) i la purificació posterior del Temple. És tradició encendre un canelobre de vuit braços anomenat hanukkià, progressivament durant vuit dies, cada vespre amb una espelma més.

Per aquest motiu, el Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó i la Sinagoga del Puig Mercadal han organitzat conjuntament un programa d'activitats gratuïtes que tindrà lloc el diumenge 29 de desembre a la tarda. A partir de les 16 h, es farà una visita guiada comentada a la Sinagoga del Puig Mercadal a càrrec d'Ariadna Comas; tot seguit, es visitarà la secció dedicada al patrimoni històric jueu del Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV i a la col·lecció lapidària hebrea castellonina a càrrec de Jordi Canet. El lloc de trobada és a les 4 de la tarda, a la Sinagoga del Puig Mercadal i no cal reserva prèvia.

A les 5 de la tarda i a l'antic Convent de Sant Agustí, es farà l'encesa de les llums de Khanukà a càrrec de Moriah Ferrús, de la Nova Escola Catalana. L'acte clourà amb una degustació de dolços tradicionals de la festa i un tastet de vi caixer. Les activitats són gratuïtes i obertes a tothom i no cal reserva prèvia.

Moriah Ferrús, que ja va participar a la Festa de la Khanukà de Castelló d'Empúries de l'any passat, és llicenciada en Filologia Hebrea per la Universitat de Barcelona, és mestra d'educació especial a l'escola pública catalana, ha estat directora d'educació i culte de la Comunitat Jueva Atid de Catalunya i és membre de l'European Academy for Jewish Liturgy (EAPJ). Ferrús és hazzan, cantora litúrgica jueva, especialitzada en diferents ritus asquenazites i sefardites i actualment està realitzant una recerca de reconstrucció del ritus jueu català. És cofundadora i directora de la Nova Escola Catalana, entitat que té com a objectiu la recuperació del patrimoni i llegat del judaisme català.