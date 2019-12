Profunditzen en els vincles entre la «Galarina» de Dalí i «La Fornarina» de Rafael

«Galarina» és una de les «obres mestres» de Salvador Dalí. Una obra inspirada en l'admiració que sentia per Rafael de qui Dalí va arribar a dir que, amb ell, «es va iniciar la pintura». Dalí va estar pintant «Galarina» al llarg de tres anys al ritme de tres hores diàries. La va concloure l'any 1945. Va ser, per ell, «el seu primer assaig d'obra mestra», ha reconegut la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer. Ho ha fet durant la presentació de la reubicació d'aquesta peça tan estimada per Dalí, que sempre va mantenir al seu costat i que no surt mai del museu figuerenc, des de la Sala del Tresor fins a la Sala de les Loggies. Al seu entorn, doncs, s'ha fet com un desglosament i aproximació als secrets que amaga l'obra: des dels detalls que l'apropen a Rafael, l'estudi preparatori presentat a Nova York o els vincles amb «La cistella del pa» que Dalí també estava pintant en aquella època. La mostra s'exhibirà en aquest espai fins al 17 d'octubre i esdevindrà l'avantsala de l'altra exposició, «Dalí/Rafael, un somieig prolongat» que, segons Aguer, «ha aconseguit un gran èxit de públic».