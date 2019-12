«El Molino» de la colla Dolça Tardor es vesteix de Nadal

Arriba el desembre i amb ell el nou espectacle de la colla Dolça Tardor amb el qual proposen al públic «brindar» pel Nadal i el Nou Any que ja arriba. El Molino es vesteix de Nadal és el nou muntatge de la companyia del Casino Menestral Figuerenc que representa aquest diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal El Jardí de Figueres. «Convidem la gent a entrar dins la màgia del Nadal, que tornin a ser infants», comenta la codirectora de l'espectacle, Ita Custey.

El Molino es vesteix de Nadal recull alguns dels números més destacats de l'anterior muntatge, El Molino. Mon Amour, amb el qual van omplir el mateix teatre figuerenc, posant al públic dempeus, el mes de març passat. La resta de números seran totalment nous. Com explica Custey, «costa trobar noves propostes» després de dinou anys de trajectòria. Tot i això ho han aconseguit sense limitar-se a uns estils concrets sinó obrint-se, com sempre, a mil possibilitats. Així l'auditori podrà gaudir amb números de flamenc, passant per hip-hop i, fins i tot, alguna peça cantada pels artistes.

Malgrat que el gruix principal de la colla l'integren una cinquantena de persones, en alguns dels números arribaran al centenar. Tampoc, evidentment, faltarà la fundadora de la Dolça Tardor, Rosa Maria Malé que, com diu la seva filla Ita, «ha de sortir sí o sí». En aquesta ocasió, Malé interpretarà dues peces, una d'elles de la sarsuela Luisa Fernanda, sempre molt celebrada. També hi haurà aparicions sorprenents dalt de l'escenari, una d'elles, l'integrant més petit de la colla «fent un paper molt important», com assenyala Custey, alhora que altres visites molt esperades pels infants.



Col·laboracions que sumen



L'espectacle, per descomptat, tindrà col·laboracions externes com la dels integrants de l'escola Acting Figueres, del Ballet Figueres i l'actor Joan Tomàs. «Les col·laboracions són molt importants perquè sempre sumen», reconeix Ita Custey que també és la responsable d'idear una escenografia molt acurada. Un altre element destacat de la colla és sempre el seu vestuari. En aquesta ocasió, els actors també estrenaran algunes peces de vestir. «Tot ho fem amb molta il·lusió», reconeix Custey.

Les entrades per veure l'espectacle encara es poden comprar als antics jutjats de Figueres, seu provisional del Casino, per 5 euros. Val a dir que el 10% dels beneficis que s'obtinguin es destinaran a la Marató de TV3.