«Art per un Nadal solidari» per ajudar els més necessitats, a Figueres

L'associació cultural Desat'art de Figueres i la pizzeria Origano, amb el suport de l'Ajuntament de Figueres i diferents establiments locals, mostren la seva cara més solidària aquestes festes, organitzant del 18 al 22 de desembre una campanya que té com a finalitat «poder donar dinar calent el dia de Nadal per a persones necessitades», expliquen els organitzadors. Compten amb voluntaris per a la recollida d'aliments, donant exemple a la societat que «el Nadal és alegria i un dret per a tothom».

Dues empreses de Figueres:Perruqueria Yomi del barri Parc Bosch i la botiga K-bells, situada a la Rambla de Figueres, donaran un tant per cent de les seves vendes al projecte per poder comprar aliments. Desat'art també participa en el projecte posant una carpa de 8x3 metres a la Rambla per exposar-hi una cinquantena d'obres d'art d'artistes pictòrics que han volgut participar en la campanya i des d'on es farà la recollida. La mostra d'art solidària portarà com a nom Art per un Nadal solidari i de les obres que es venguin un tant per cent serà donat al projecte. Igualment hi haurà instal·lada una imatge de la Gioconda perquè la gent que vulgui pugui fer-se una foto donant 1 euro per a la causa.

La pizzeria Origano també hi col·labora donant un tant per cent de les vendes d'aquells dies i també serà l'encarregada d'oferir el dia de Nadal la seva cuina i establiment per fer l'àpat nadalenc. Aquest projecte es va posar en marxa fa dos anys oferint dinar calent a les persones necessitades, «però es va deixar de fer per manca de suport», destaquen des de l'associació Desat'Art.

Els dies de la recaptació i posada en marxa del projecte són el 18,19,20,21,i 22 de desembre. Amb els diners recaptats s'espera poder elaborar racions per a més de 150 persones sense recursos i ajudar a omplir d'il·lusió aquest dia especial de festa. El menú que es farà inclourà: Canelons, rostit de Nadal, pizza al gust i pasta fresca amb dolços nadalencs. L'àpat es distribuirà al local de la pizzeria Origano del carrer Tapis. Els promotors de la campanya també fan una crida perquè les persones que vulguin poden participar portant torrons i dolços.