José Maria Murià presenta «Si no fos per Mèxic» a Banyoles

L'historiador i escriptor José M. Murià presenta al Museu Darder de Banyoles el llibre «Si no fos per Mèxic», aquest divendres a les 19.30 hores. Durant la presentació, l'autor oferirà una conferència al voltant del salvament de vides d'exiliats republicans que el govern mexicà va dur a terme entre 1939 i 1950.

El llibre, que no aspira a ser una obra historiogràfica pròpiament dita, proposa un recorregut històric per uns fets pocs coneguts. En acabar la Guerra Civil, el govern mexicà participà en el salvament de més de 130.000 exiliats republicans exiliats a França que van emigrar a Mèxic. Una cinquena part aproximadament eren catalans. Si no hagués estat per aquest gran acte humanitari, molts d'ells haurien estat deportats als camps nazis, a l'Espanya franquista, o haurien patit grans penúries.

A més de l'autor, participen a la presentació Alfons Quera, director del Museu Memorial de l'Exili (MUME), Gemma Domènech, directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, i Jordi Xena, economista i activista polític.

La presentació ha estat organitzada pel MUME amb la col·laboració de l'Ajuntament de Banyoles en el marc dels actes commemoratius '80 anys de l'exili republicà'.

José Maria Murià Rouret

José M. Murià Rouret (Ciutat de Mèxic, 1942) és historiador, escriptor, museògraf, catedràtic, articulista, i acadèmic mexicà, fill d'exiliats republicans catalans. El 1996 va rebre el Premi Joan B. Cendrós d'Òmnium Cultural de Barcelona, i l'any 2009 va ser condecorat amb la Creu de Sant Jordi.