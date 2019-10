Inauguren una escultura per celebrar els 25 anys de l'escola de Navata

L'escola Joaquim Vallmajó de Navata celebra, enguany, els seus primers vint-i-cinc anys. Ho fa amb la inauguració, el dissabte 12 d'octubre, d'una escultura que s'ubicarà just a la rotonda d'accés al centre. L'obra ha sorgit fruit del disseny inspirat d'un dels alumnes. A més, també s'instal·larà una placa commemorativa, s'inaugurarà una exposició, es farà un dinar de germanor i es projectarà material audiovisual d'aquest primer quart de segle d'història. Tot plegat, s'inclou dins la 34a Setmana Cultural de Navata, deu dies intensos que arranquen aquest dijous amb un taller de participació ciutadana al centre cívic, un munt d'activitats variades que mobilitzen bona part del poble.

Elisenda Ferrer, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament, explica que la programació aborda «temes molt actuals». Dins aquesta línia, el dimarts 8 els visitaran l'advocat Lluís Batlle, la Mosso d'Esquadra Maite Torres i el director de l'INS Vilafant, Jordi Montero, per parlar de si «eduquem bé les noves generacions». Això té a veure amb el problema de botellón que va patir el poble durant la darrera festa major d'estiu. «Es tracta de trobar una solució per saber cap on anem, què fem», reconeix Ferrer. Una segona xerrada es farà el dia 10 i parlarà de valors i esports. Moderada pel periodista Lluís Ribera, hi participaran preparadors i jugadors de futbol, rugbi i running.

Les primeres propostes, però, han començat ja aquesta setmana amb un taller de participació ciutadana dedicat a l'energia sostenible i el clima, tema molt sensible a Navata. Aquest dissabte ja és el torn de dos actes tradicionals: el concurs de dibuix infantil i el lliurament dels premis del concurs de fotografia, ambdós compartint temàtica, les ombres del Navata. La vetllada es clou al vespre amb la representació de l'obra Ens ha caigut la sogra, amb la Cia El Traster Teatre de Fontcoberta.



Multiaventura i mostra de cuina



Les activitats estan pensades per a tothom i impliquen també a gent del poble. Per això, diumenge, es fa una diada multiaventura a la zona esportiva amb tota mena de propostes lúdiques. I el dia 9, el veí Pere Vila exhibirà fotos del poble de finals del segle XX. Allò que també agrada molt és la gastronomia. Així, el dilluns 7 es fa un showcooking de postres amb Arnau Triola i una mostra de cuina lliure i multicultural, el divendres 11, on participen molts veïns.