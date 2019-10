Arrenca el congrés dedicat a Eduard Puig Vayreda posant la mirada en el futur

Eduard Puig Vayreda era enòleg de professió, però els seus interessos personals el van dur molt més enllà. Va ser un home amant de la música, de la literatura i les arts, un polític implicat i un observador de la realitat que l'envoltava plasmant-la en articles de gran interès. L'Institut d'Estudis Empordanesos (IEE) ha volgut no només retre-li homenatge, sinó agafar el seu llegat per mirar cap al futur. Ho fan aquest divendres i dissabte amb un congrés, en el qual participaran nombroses persones que el conegueren, als Caputxins de Figueres. L'accés és lliure i totes les comunicacions es publicaran en els Annals del 2020.

«No només volem donar una imatge més completa d'ell, sinó també que sigui una visió de futur per avançar», reconeix Anna Maria Puig, presidenta de l'IEE, entitat que Puig Vayreda va liderar durant setze anys. Per tocar tots els aspectes d'aquesta personalitat polièdrica, s'han programat sis taules de debat. La primera arranca divendres a les 4 de la tarda i està dedicada al seu bagatge cultural centrant-se en la pintura i la literatura. Coordinada per la doctora en Humanitats, Mariona Seguranyes, parlen Alícia Viñas, exdirectora del Museu de l'Empordà; l'historiador de l'art i nebot de Puig Vayreda, Alfons Martínez, i el catedràtic Joan Manuel Soldevilla. La segona taula està dedicada a la música. Conduïda pel periodista i músic Jordi Jordà, hi participen la presidenta de Joventuts Musicals, Alba Albert; el director de l'escola de música del Casino Menestral, Ismael Suñer, i la violoncel·lista Anna Carné.



El congrés, dissabte

Dissabte s'han programat quatre taules. Al matí, una dedicada als centres d'estudis locals, coordinada per Enric Saguer, i participada per Narcís Figueras, del Centre d'Estudis Selvatans; Joaquim Nadal de la UdG, i Aymat Catafau, de la Universitat de Perpinyà. La segona taula del matí se centra en el vi i la gastronomia. La coordina el president de la DO Empordà, Xavier Albertí, i hi seran presents el sommelier Josep Roca; el periodista Xavier Febrés i l'enòloga Anna Espelt. Tancarà el matí la taula dedicada al periodisme amb Jaume Guillamet coordinant-la i participant-hi Santi Coll, director del Setmanari de l'Alt Empordà i els periodistes Josep Maria Bernils i Anna Teixidor. El dia es clourà amb una taula sobre política amb l'historiador Albert Testart al capdavant i debatent els periodistes Josep Playà, Alfons Gumbau i Narcís Genís.