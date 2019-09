La Fira de l'Oli de Ventalló anima la fi de la temporada

La Fira de l'Oli de Ventalló està indissolublement lligada amb la festa major del poble. Així es va iniciar ara fa vint-i-nou anys i així es va quedar en fa deu per desig dels mateixos veïns després que es plantegés la possibilitat de canviar-ne les dates. El cert és que la Fira de l'Oli se celebra justament coincidint amb la fi de la temporada, ja que l'any agrícola, dins el món de l'oli, va de l'1 d'octubre al 30 de setembre. És per això que, com explica Fina Sala, al capdavant de l'única empresa d'oli local, Oli de Ventalló, «la gent aprofita la fira per venir a comprar l'oli que li falta per acabar l'any». N'hi haurà de productors de l'Empordà i de la resta de Catalunya. Ho podran fer aquest diumenge i, a més, gaudir d'un munt de propostes interessants com ara l'esmorzar saludable, el concurs d'allioli o diferents actuacions musicals.

L'alcaldessa de Ventalló, Maria Remei Costa, explica que la festa començarà ja divendres a la nit amb una proposta singular: el musical Al sud del Paral·lel, protagonitzat per Carlos Gramaje i Queralt Albinyana, una posada en escena «molt engrescadora» que lliga tots els musicals que s'han anat fent a Barcelona. Cal destacar que el vestuari de l'espectacle ve cedit per Dagoll Dagom. Les entrades ja estan a la venda de forma anticipada per 10 euros.

L'endemà, a les 5 de la tarda, la festa seguirà amb Jaume Ibars, un conegut animador infantil local. La proposta es clourà amb xocolatada per a tots els infants. Les hores baixes del dia seran territori juvenil de la mà de la Nit Jove que es farà al pavelló. Enguany hi actuen Crossing i, tot seguit, Wasa.

Diumenge, els actes de la festa major es mariden amb els de la Fira que ja obre les portes a les 10 del matí. Una hora més tard, Batuscala animarà la fira i, tot seguit, Més Tumacat farà moure els nens. No faltarà la música amb la cobla Cervianenca, La Principal de l'Escala, La Betty Orquestra i el ball lindy hop en format flash mob. Respecte a la fira, l'acció se centrarà al Parc de la Bassa on els nens de l'escola exposaran receptes amb oli cru que han anat recuperant de casa, amb la complicitat de la família, i es farà l'esmorzar saludable presentat per Salvador Garcia-Arbós. «Ho fem amb productes locals de qualitat i sempre hi ha molta demanda», comenta l'alcaldessa, que afegeix que no cal apuntar-s'hi prèviament. «Menjar bé i sa és ben fàcil», reconeix Costa.

Tot seguit, al mateix espai, tindrà lloc el concurs d'allioli, que arriba a la tercera edició. L'any passat ja hi van participar una dotzena de persones, una xifra gens menyspreable. «El número és bo, però l'objectiu és sumar any rere any», reconeix Costa. El jurat que haurà de valorar als aspirants l'integren persones que hi entenen força en allioli: Maria Viñas, Jordi Palmada, Jordi Jacas, Miquel Serra i Montse Carmona. «Ells premiaran l'essència», conclou.

Fent allioli amb el puny

No serà l'única exhibició del dia. Després del concurs, a la una del migdia, un bon expert a fer aquesta salsa tan empordanesa, l'escalenc Rafel Guillot, demostrarà que és capaç de fer una quantitat ingent d'allioli «amb una galleda i el puny». «És molt maco de veure», reconeix Maria Remei Costa. I de tastar-la, perquè després es repartirà entre els assistents.