La Fira de la Poma de relleno i l'horta de Vilabertran celebra els primers divuit anys

La divuitena edició de la Fira de la Poma de relleno i l'horta de Vilabertran, que es fa aquest diumenge des de les deu del matí, s'inaugura amb la venda i degustació de les protagonistes de la fira, les pomes farcides; n'hi haurà al voltant de 3.000, i això és possible gràcies a la col·laboració de veïns del poble. També hi haurà parada de productes de l'horta del municipi i mercat d'artesania.

Una de les activitats que pot cridar l'atenció dels visitants de la fira, pot ser l'arribada d'un gran nombre de cotxes clàssics a dos quarts de dotze del migdia, a càr­rec del Club Clàssics Girona, i deixaran estacionats els seus vehicles exposats durant tot el dia. A la mateixa hora, a l'Hort del Prior, Roser Feliu realitzarà una exhibició d'ensinistrament caní.



Dinar gastronòmic



Un dels actes més emblemàtics de la fira és el dinar gastronòmic. Se serviran exclusivament productes de la marca garantia Empordà. El menú consistirà en una amanida de productes de la zona, arròs de Pals, pomes de relleno de Vilabertran, brunyols de l'Empordà i a més també hi haurà pa, vi, cafè i cava. El dinar valdrà 18 euros.

Activitats infantils



Al llarg de tot el dia hi haurà diverses activitats destinades als més menuts de la casa. Darrere el monestir de Vilabertran s'instal·laran atraccions infantils com llits elàstics, inflables, una parada de tir... L'AMPA de l'Escola Torre d'en Reig organitza tallers per a la mainada com manualitats o pinta cares. A les dues del migdia, a la plaça dels Hortalans, es farà un contacontes sobre els Productes de la comarca i també hi haurà desfilada de capgrossos amb els GraLlers de Llers.

A les cinc de la tarda, dins de la festa de Sant Ferriol, en Fefe&Cia oferirà un espectacle infantil per fer-ho passar bé a tots els que s'hi vulguin acostar. La mateixa companyia infantil oferirà un munt de jocs tradicionals al parc infantil. Al llarg del dia, també hi haurà passejades amb ponis.

Sant Ferriol

Amb motiu de la festa petita de Vilabertran, a les onze del matí se celebrarà l'ofici solemne. A la una del migdia, la cobla Els Rossinyolets oferiran sardanes i a les set de la tarda hi haurà ball amb el grup Sona bé, a la plaça Major del municipi.



Exposicions, arreu del poble



Hi ha una gran quantitat d'exposicions durant el dia de la Fira de la Poma de relleno, i estaran repartides per diferents espais del municipi. A la Canònica de Vilabertran, l'espai més emblemàtic de la població hi haurà tres exposicions. La primera serà de pintures de Carme Sanglas i Pep Camps, que porta per títol L'Ara i el res.

L'altra consta de diverses fotografies d'ermites de l'Alt Empordà del fotògraf Martí Pujol. A la canònica, també hi haurà una exposició de bonsais a càrrec de Patrick Ragonnet i Amadeu Soler. També hi haurà una mostra de plantes, flors i espelmes.

A l'hort del Prior, hi haurà moltes exposicions, la més remarcable és la mostra d'un centenar de motocicletes antigues, algunes restaurades i d'altres no.



Edifici serveis

A la sala Espai Jove hi haurà fotografies exposades. Es tracta d'un conjunt d'imatges aèries de diferents espais de la província de Girona. És per això que porta per títol Girones.

Al llarg del dia hi haurà diverses activitats paral·leles. La primera serà a dos quarts d'onze del matí, que hi haurà portes obertes a la Torre d'en Reig. A dos quarts de dotze, es faran visites guiades al monestir romànic de Santa Maria. I a les 12 del migdia es farà una xer­rada sobre els beneficis nutricionals dels productes de les abelles.