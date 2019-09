La Circus Arts Foundation rep una important donació d'un col·leccionista suís

La Circus Arts Foundation ha rebut la donació de l'arxiu personal del suís Fédéric Bollmann, una figura reconeguda del sector que va ser reporter, editors i manager de companyies com el circ de Kazakhstan. El figuerenc Genís Matabosch, que és el director de la fundació traslladada recentment de la capital empordanesa a Besalú (Garrotxa), va viatjar el juliol passat a la ciutat de Luzern (Suissa) per tractar personalment amb ell i la seva dona, Carol Fratellini i tancar els detalls de la donació. Un mes més tard, Bollmann va morir per un atac de cor i abans que es completés el trasllat a Catalunya del material donat. La col·lecció compta amb peces d'arreu del món de naturalesa molt variada: cartells, fotografies, discs, vestuari, programes de mà, vídeos, segells, porcellana, llibres o revistes, entre d'altres.

En un comunicat, la Circus Arts Foundation detalla que es tracta d'un "completíssim arxiu de documentació on, en més de 300 arxivadors, es recopilen de forma ordenada, metòdica i alfabètica testimonis gràfics i originals de més de 630 circs internacionals". També hi ha una "extensa videoteca amb prop de mil enregistraments o el vestuari d'artistes cèlebres com les jaquetes de Fredy i Erika Knie, la capa del trapezista Elvin Bale o un baúl dels famosos pallassos Fratellini".

El passat mes de juliol el president de la Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, va viatjar a la ciutat de Luzern (Suïssa) per tractar personalment amb el Frédéric Bollmann i la seva parella, Carol Fratellini, els detalls de la donació. El 16 d'agost passat, però, i quan encara no s'havia pogut traslladar la col·lecció a Catalunya, Bollmann va morir as 69 anys d'un atac de cor a Juif (França), on residia des del 2002.

Bollman havia destacat en el món del circ amb una trajectòria professional que incloïa la seva faceta de reporter primer i més endavant d'editor d''Éditions de la Gardine amb seu a Sorvilier (Suïssa). Durant els anys vuitanta i noranta la seva editorial es va convertir en un dels grans referents dels apassionats pel món del circ. Publicava la revista trimestral "Cirque" i llibres de gran format.

D'altra banda, també va ser director artístic i manager del circ de Kazakhstan, introductor del Cirque du Soleil a Europa a través del Cirque Knie, membre del jurat de festivals internacionals com el de Wuqiao (Xina), entre d'altres. També havia fet de consultor per a alguns dels circs més importants del moment. La relació entre Bollmann i Matabosch comença els anys vuitanta, quan el president de la fundació comprava llibres a l'editorial que tenia.

Circusland, el major centre de documentació sobre les arts del circ d'Europa

Avui Circusland es troba en plena fase de projecció i preveu obrir les seves portes a finals de la primavera de l'any vinent reunificant, rehabilitant i obrint al públic els edificis de l'antic monestir benedictí de Sant Pere de Besalú (Garrotxa). El nou equipament cultural retrà un "homenatge permanent" a Frédéric Bollmann tot garantint que el seu llegat perduri en el temps.

L'arxiu Bollmann se suma d'aquesta manera a les altres col·leccions que ja custodia la fundació: Álvaro Villar, August Santacana, Josep Vinyes & Lluïsa Riera, Ramon Cardona, Alberto Oller o Fernández-Ardavín, entre d'altres. Els impulsors del Circusland afirmen que serà un dels arxius més importants d'Europa on desenes de milers de peces repassen la història dels 250 anys del circ arreu del món.