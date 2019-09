Marc Artigau tanca amb èxit de públic el Punt de Lectura

El 9è cicle Punt de Lectura s'ha tancat amb la presència de Marc Artigau i més de 90 persones que van omplir la plaça major de l'Estrada, per escoltar l'autor de La vigília, obrint, divendres passat, els actes de la festa major. Proper i empàtic, amè i divertit, rigorós i compromès, Marc Artigau va aconseguir sintonitzar amb tots els assistents. L'autor de l'obra La vigília, amb la qual va guanyar el premi Josep Pla, acaba de publicar ara Les paraules inútils, una recopilació d'alguns dels contes que diu a la RAC1 cada matí, i a petició del públic en va llegir dos.

Escriure és reescriure va afirmar i va posar com a exemple el fet que alguns dels contes d'aquest darrer llibre han estat reescrits perquè «no és el mateix fer contes per ser escoltats que per ser llegits».

Exigent i disciplinat, Artigau va comentar que ell vol editors que li qüestionin fins a la darrera frase i el fet de venir del món del teatre fa que li agradi el treball en equip, ja que aquesta manera de fer és inevitable en el teatre on entre l'autor, el director i els actors hi ha una col·laboració constant que acaba produint canvis en la versió original del text. Ja en el torn de preguntes Artigau es va referir al fet que a ell li agraden els reptes. «Necessito sortir de la zona de confort», va dir, i va explicar que a més dels contes per la ràdio, d'una banda està preparant una adaptació musical d' El màgic d'Oz i d'altra banda està escrivint una novel·la.