Maridaran «montaditos» i cinema a la fresca, a Vilamalla

Un dels ingredients que permet que qualsevol trobada, ja sigui festiva o cultural, sigui un èxit absolut és que hi hagi algun element gastronòmic. A l'estiu, a més, si se li suma fer-ho a l'exterior i en bona companyia, l'èxit esdevé absolut. Això és el que esperen els integrants de la Comissió de Festes de Vilamalla i la regidoria de Festes de l'Ajuntament, encapçalada per Pere Teixidor, amb la proposta que obre, aquest divendres a les nou del vespre, la Festa Major de Sant Gil: un maridatge de cinema a la fresca amb la degustació de montaditos casolans. L'entrada és, a més, gratuïta.

Aquesta proposta estival es fa en un escenari fresquet, concretament, la piscina municipal tot i que, com explica Teixidor, «ningú s'hi podrà banyar». La idea és compartir una estona en bona companyia «veient una pel·lícula apta per al públic familiar» tot degustant uns montaditos que elaboraran els mateixos integrants de la Comissió. L'oferta és suculenta: cinc montaditos i una beguda per 5 euros. A més, també s'oferiran crispetes per a tothom.

La festa tindrà també un al·licient esportiu. En ser Vilamalla, no pot faltar un torneig social de petanca i un de pàdel, tots ells oberts només als veïns del poble. També es farà un campionat de futbito infantil a la pista exterior del poliesportiu. La nit està reservada per la música, aquest cop a la plaça de la Font, al nucli antic. La tria enguany és ben femenina i tindrà regust d'havanera gràcies al grup Les Anxovetes. Una de les propostes que es fan des de la regidoria és que, «qui vulgui, porti el sopar de casa» i el degusti a la plaça. Amb reserva prèvia, tots els veïns podran disposar de taules. A la mitja part, la comissió servirà rom cremat. La vetllada es clourà, a partir de mitjanit, el ball amb el grup Banda Sonora.



Els actes tradicionals, l'últim dia

El diumenge, com és habitual, està dedicat als actes més tradicionals. De primer, es farà l'ofici solemne a l'església Sant Vicenç. Tot seguit, al mateix espai, la coral de Vilamalla, integrada per una vintena de cantaires, oferirà un concert. A la cloenda, se servirà un vermut popular a la plaça de la Font que, com explica Teixidor, «sempre té molt d'èxit». La festa es tancarà amb una audició de sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera, a les 5 de la tarda, i dues hores més tard, ball amb La Chatta.