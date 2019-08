Fangoria, Dorian, Ramon Mirabet, El Petit de Cal Eril, Clara Peya o Delafé coincideixen a l'Acústica

El pop i les seves variants són l'estil més universal del món. Enguany a Figueres s'hi reuniran un grapat de propostes ben diferenciades de música amb l'ànima com a denominador comú.

Fangoria, Dorian, Ramon Mirabet, El Petit de Cal Eril, Clara Peya o Delafé són algunes de les formacions més destacades de l'estat, que passaran per Figueres de la mà de l'Acústica. Les acompanyaran propostes emergents com Pavvla, Kids From Mars o els mallorquins Anegats.

Més de 108.000 espectadors a la passada edició posicionen l'Acústica com el tercer festival amb més poder de convocatòria del país, gràcies a la seva aposta sense complexes pels artistes de casa, tant els consolidats com els emergents que ja vol destacar i recolzar.



Fangoria – Dissabte 31 a les 23:00h a la Rambla

El grup liderat per Alaska, un dels referents musicals més importants de l'Estat, està celebrant el seu trentè aniversari. A l'Acústica presentaran els seus grans èxits i les cançons del seu nou disc Extrapolaciones y Dos Preguntas. Serà sense dubte un dels concerts que es preveuen més multitudinaris del festival.

Dorian – Divendres 30 a les 00:00h a la plaça Catalunya

És un dels grups catalans més reconeguts arreu de l'Estat i també a Iberoamèrica. La seva fusió d'indie-pop, electrònica i lletres carregades de sentiments, els ha dut a actuar als principals festivals del gènere i a ser reconeguts per un públic molt transversal que omple de gom a gom les seves actuacions. A l'Acústica presentaran el seu nou disc Justicia universal.



Ramon Mirabet – Dissabte 31 a les 22:00h a la plaça Catalunya

És un d'aquells artistes que ho té tot per triomfar: carisma, fa bones cançons, acaba de publicar Begin Again i té un dels millors directes del país. No seria estrany que aquesta temporada fos la que fes saltar Mirabet a la primera divisió musical catalana.



El Petit de Cal Eril – Divendres 30 a les 22:30h a la plaça Palmera

Joan Pons està vivint un dels millors anys de la seva carrera musical. Recentment ha publicat la tercera part de la seva particular trilogia, Energia fosca. Els Pets l'han triat per produïr el seu darrer disc. És sense dubte, un dels artistes més respectats pel públic especialitzat i la crítica musical, i compta amb un dels grans directes de casa nostra. Els Premis Enderrock l'han reconegut com a autor del Millor disc de Cançó d'autor de la passada temporada.



Clara Peya – Dissabte 31 a les 22:30h a la plaça Palmera

Compta amb una de les carreres amb més credibilitat del panorama musical actual. Amb set discos publicats, no ha estat fins a l'edició d'Estómac que ha començat a rebre merescuts premis i el reconeixement de la premsa i del públic més generalista. Clara Peya destaca per una proposta musical molt diferent i un discurs social que no deixa indiferent a ningú. El Premi Enderrock al millor disc de l'any i el Premi Nacional de Cultura l'han posicionada com una de les artistes a tenir més en compte aquesta temporada.



Delafé – Dissabte 31 a la 1:30h a la plaça Palmera

Un dels clàssics contemporanis del nostre país. Capaç d'inventar un estil propi entre hip hop, poesia i música electrònica, torna a estar d'actualitat amb la publicació del seu nou àlbum. El primer avançament d'aquest nou treball és una cançó dedicada a Valentí Sanjuan, que parla de l'esperit de superació que tan bé personifica aquest atleta. Als directes de Delafé s'hi escolten cançons noves, però també els seus hits més populars.



Pavvla – Dissabte 31 a les 21:00h a la plaça Palmera

És el nom artístic sota el qual s'hi amaga la popular actriu Paula Jornet. Pavvla ha aconseguit amb el seu segon disc trepitjar fort a l'escena indie estatal i consolidar un projecte carregat de bones sensacions. El públic de l'Acústica ja la va poder veure als seus inicis.



Kids From Mars– Divendres 30 a les 21:00h a la balconada de la plaça Josep Pla

Els joves Kids From Mars satisfan amb escreix l'expectativa que han creat. Són dos nois de Blanes de tan sols setze anys amb la capacitat de fer tonades enganxoses i de qualitat amb l'equilibri suficient de risc. La seva proposta atrapa tant que molts els tenen com l'esperança indie estatal d'aquest 2019.



Anegats – Divendres 30 a les 20:00h a la plaça Catalunya

Són una de les bandes amb més poder de convocatòria i popularitat de Mallorca. Actuaran per primera vegada a l'Acústica per demostrar que el seu èxit no és casualitat.