Torroella enceta la festa amb un sopar popular a la plaça

La Festa Major d'estiu de Torroella de Fluvià arranca amb força aquest divendres al vespre amb la tradicional mostra de col·leccionisme, una cita que es fa any rere any i on es pot trobar una àmplia diversitat d'objectes de col·leccionisme. «Molta gent, tant del poble com de fora, venen cada any i és molt curiós perquè pots trobar de tot: des de playmòbils i cendrers fins a xapes de cava», reconeix un dels integrants de la comissió de festes, Marc Perramon. Aquesta mostra, que s'inaugura a les 8 del vespre, es culmina amb un sopar popular, el mateix dia, a la plaça del poble, on els assistents es porten l'àpat de casa i l'organització s'encarrega de posar el beure i tota la infraestructura com les taules i les cadires.

La festa de Torroella és una celebració que es disemina pels diferents nuclis veïnals del poble. Així, dissabte al migdia, la gresca es trasllada a Vilacolum amb una festa de l'escuma molt pensada per al públic infantil. A la tarda, l'acció ja passa a Sant Tomàs, on la cobla Osona posarà el toc musical de la festa, concretament, interpretarà una audició de sardanes. «Cada any mirem de traslladar l'audició a un veïnat diferent», comenta Perramon. La nit de dissabte també tindrà caràcter musical, ja que està dedicada als més joves amb la Nit Jove. Enguany, els grups convidats són Germà Negre i l'orquestra Mitjanit.

Diumenge es posarà punt i final a la festa d'estiu amb els actes més tradicionals, tots ells duts a terme al nucli de Torroella. Al migdia tindrà lloc l'ofici solemne i, tot seguit, la cobla La Principal de Banyoles interpretarà tres sardanes. A partir de dos quarts de set de la tarda, la celebració es clourà amb un ball a càrrec de l'orquestra La Chatta.

Integrants de la comissió

La comissió de festes de Torroella de Fluvià està integrada, actualment, per una vintena de veïns i veïnes del poble. La idea és, però, que «vagi incorporant més jovent». Marc Perramon reconeix que els més grans de la colla «ens ajuden a fer coses». «Ara ens trobem en un moment d'impàs perquè anem aprenent», comenta. La comissió de festes, amb el suport de l'Ajuntament, no només tira endavant la festa d'estiu sinó que també s'encarrega d'altres celebracions lúdiques a Torroella com ara la cavalcada de Reis, al gener.