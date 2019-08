Estrena de la sisena edició dels Concerts al Fòrum Romà amb SUU i Els Catarres

El passat dissabte 10 es va inaugurar una nova edició dels Concerts al Fòrum Romà d'Empúries. SUU va ser la primera en pujar a l'escenari. L'artista emergent fa poc que ha tret el seu primer disc «Natural» i va oferir una actuació sense filtres. Barrejant el pop, el reggae, el ska, el calypso i la rumba va posar-se el públic a la butxaca amb cançons com «Lligar no és lu teu» o «Diuen». En acabat, Els Catarres van agafar-ne el relleu. El grup que es troba en el tram final de la seva gira que acabarà al novembre van fer saltar, cantar, ballar i emocionar als assistents. A més. Durant el concert es va anunciar que en Jan serà pare en els propers dies i que la Roser està embarassada. Al llarg de les dues actuacions no van faltar les reivindacions feministes i independentistes.



