Jessie J. fa ballar al públic del Festival de Peralada

La nit de dilluns es presentava diferent al Festival de Peralada. No tan sols perquè els termòmetres havien baixat en picat ni perquè bufava un vent vigorós, sinó perquè es respirava un ambient de nit estel·lar. Actuava una de les cantants i compositores britàniques més conegudes els darrers temps, Jessie J. I aquesta no va decebre en cap moment. Des del primer minut, la seva presència va hipnotitzar a tots els presents, ja fossin fans o, fins i tot, no haguessin escoltat mai ni una sola de les seves cançons. Com ella els va dir des de l'escenari: «jo sóc aquí perquè gaudiu i vosaltres, a partir d'ara, sou lliures de crear el show que us vingui de gust».

Van ser, doncs, vuitanta minuts intensos, vibrants que van deixar quasi sense alè als assistents. Des del primer segon, la part de davant de la platea va ser conquerida pels fans que van acompanyar, cantant i ballant, a la seva estrella. Jessie J., enfundada en uns pantalons estrets de vellut vermell, una camisa rosa oberta mostrant un top brillant molt suggeridor i un barret, també rosa, va convèncer a tothom. Malgrat una posada en escena austera, tan sols acompanyada per quatre músics d'alt voltatge, la seva veu, la seva presència, el seu humor constant, els seus moviments -alguns d'ells quasi contorsionistes- van animar als presents a ballar i gaudir de la nit i, naturalment, de la vida. Jessie J. no va deixar de parlar de la necessitat d'estimar-se un mateix amb missatges com: «Tot el que sou és meravellós» o «Estimeu-vos cada dia dins vostre». Temes com Queen, Flashlight, Nobody's Perfect o l'explosiva Bang Bang van ressonar dins la nit de Peralada.

Un dels moments més màgics del concert va ser quan Jessie J. va cantar-li a un jove el Happy Birthday, coincidint amb el seu aniversari, i, com, la parella del jove, a suggeriment de l'artista, va arrancar-se a cantar. També quan tot l'staff de Jessie J. i els seus músics van envair l'escenari per ballar amb ella. Tot plegat, va convertir aquest concert en un dels moments més alliberadors i vibrants d'aquesta edició del Festival de Peralada.