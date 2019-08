Pletòric concert a Peralada amb Gustavo Dudamel, la Mahler Chamber Orchestra i María Valverde

El Festival Castell de Peralada ha viscut el Somni d'una nit d'estiu amb l'aclamat director Gustavo Dudamel, la Mahler Chamber Orchestra & Friends i l'actriu María Valverde. La soprano Mercedes Gancedo, la mezzosoprano Lídia Vinyes–Curtis i el Cor de Noies de l'Orfeó Català han completat l'elenc d'aquest concert

La primera part de l'espectacle ha estat protagonitzada per Felix Mendelssohn amb la música incidental per a El Somni d'una nit d'estiu, Op, 61 amb projeccions del director de cinema i escriptor veneçolà, Alberto Arvelo. Aquest concert ha estat molt especial, més que un somni per a María Valverde, ja que ha recitat la prosa de Shakespeare, mentre que el seu marit Gustavo Dudamel ha dirigit el concert. La d'quest dissabte a la nit, ha estat la primera vegada que han actuat junts a Espanya i per tant el Festival Castell de Peralada s'ha convertit en el lloc on s'ha viscut el primer projecte en comú de la parella. Un projecte en el que han aconseguit ficar al públic dins d'un conte de fades.

A la segona part, Dudamel ha dirigit la simfonia d'un dels herois de la seva infantesa, Gustav Mahler amb la Simfonia núm. 1 en Re major, Tità. La Fundació Gustavo Dudamel, que treballa perquè la música doni poder individual i fomenti la integració social donant accés a la música a joves d'arreu del món, ha fet possible que a la segona part del concert, 41 músics de tot el món hagin tocat colze a colze amb la Mahler Chamber Orchestra. Una segona part electritzant que ha conquistat al públic amb la seva gran interpretació d'aquesta gran obra mestra de joventut.

Les dues parts del concert han estat clarament diferenciades, però amb el denominador comú d'un gran Gustavo Dudamel com a brillant director musical. Les dues, han estat llargament aplaudides pel públic. Una nit de música de somni, amb un bell resultat.