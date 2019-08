Nit màgica de música barroca a l'església del Carme de Peralada

L'església del Carme del Castell de Peralada ha estat l'escenari, aquest passat dijous, d'un magnífic concert amb la soprano Núria Rial i el tenor Juan Sancho, que ha tingut l'acompanyament musical de la Capella Cracoviensis, dirigida per Jan Tomasz Adamus

El concert ha estat integrat per àries i duos per a soprano i tenor d'òperes, oratoris i cantates de Georg Friedrich Handel. Aquest és un projecte del mateix Juan Sancho que segons ha explicat ha dissenyat un concert 'amb un programa que és una selecció de perles rares del barroc que són sens dubte una mostra de com el geni humà pot arribar a la divinitat; i sens dubte, no hi ha hagut en el món de l`òpera geni més diví i més humà, amb permís de Monteverdi, que Handel'.

En el concert, l'amor terrenal i el diví s'han entrecreuat i s'han manifestat des de variades perspectives. El concert ha estat exquisit amb veus i música impecables que han estat llargament aplaudides. Després de llargs aplaudiments han ofert de propina el tema As steals the mourn, a duo entre Rial i Sancho, una cançó que estava inclosa al programa i que han repetit.

El concert ha estat l'avantsala d'un nou treball discogràfic que compta amb la participació del Festival Castell de Peralada. Els propers dies, Núria Rial, Juan Sancho i la Capella Cracoviensis, enregistraran un disc amb aquest concert que s'ha estrenat avui a Peralada. Es gravarà sota el segell de Sony Music.

Núria Rial i Juan Sancho van participar a l'òpera Rinaldo, de Handel, que es va fer al Festival 2018, un projecte del contratenor Xavier Sabata.