La mainada de Mollet de Peralada ha preparat el Playback Kids de la festa

Aquest divendres es donarà el tret de sortida a la festa d'estiu de Mollet de Peralada, i els encarregats en seran les nenes i els nens del poble que, amb l'ajuda de les seves famílies, han preparat el primer Playback Kids. Durant aquest esdeveniment, que tindrà lloc a dos quarts de deu de la nit, hi haurà gelats per a tothom.

El dissabte, a les quatre de la tarda, hi haurà atraccions d'aigua infantils, concretament inflables i, a les set, festa de l'escuma. Mitja hora més tard, tindrà lloc la inauguració de la pista esportiva que està situada a l'Era Nova i per celebrar-ho es disputaran partits de futbol amistosos. Tal com ha dit la regidora Anna Planas «aquesta pista serà polivalent, ja que no només serà destinada a esdeveniments esportius». I a la nit hi haurà ball amb el grup Pa d'àngel.

El diumenge, a les dotze del migdia, se celebrarà l'ofici solemne, que tindrà acompanyament dels Cantaires de Llers. A les set de la tarda, com ja s'ha fet des de fa uns anys, hi haurà el Paint Ball popular per als adults. I a les vuit del vespre, es podrà gaudir del fi de festa amb l'esbart dansaire de Figueres i sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. El dilluns, al centre cívic, hi haurà cargolada.