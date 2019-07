«Veure'm de nou en un escenari, va ser realment emocionant»

El grup Crossing ha tret dos CD's des de que es van formar: «Junts Parem el temps» (2015) i «Desfés-te de festa» (2016). Ara tornen als escenaris després d'un any parats per problemes de salut i el proper concert és dijous vinent al cicle de concerts del Claustre Sant Domènech de Peralada.



Com i quan us vau formar com a Crossing?

Marina Pratcorona (MP). El 15 d'abril del 2011 es va formar el que era Crossing Rouds, nosaltres tres i dos components més (un guitarrista i un baixista). Aquesta formació va anar variant, fins al que és ara que ens vam quedar els tres com a Crossing, i vam passar de fer versions a cantar temes propis. Vam començar l'Ernest i jo a casa, ell tocant la guitarra i jo em vaig animar amb la veu, i després vam conèixer el guitarra, el baixista i ell, en Joel, era el mestre de bateria de la nostra germana, i així es va formar el grup.

Joel Riu (JR). I perquè un dia el seu pare va arribar a casa i ens va dir «Si voleu, el 15 d'abril teniu un bolo» i a partir d'aleshores fins avui.

Després d'un any i mig parats, com ha sigut aquest retorn als escenaris de Llançà i Llagostera?

Ernest Pratcotona (EP): La gent ha respost molt bé, la que ho tenia més complicat és la Marina que és la que havia de tornar al camp de batalla. Però el més bonic ha estat la resposta del públic, sobretot a Llançà, que va venir gent que ja ens venia a veure abans als nostres concerts, i es sabien i cantaven les nostres cançons.

JR: Jo em preguntava: Com pot ser que després de tant temps encara ens vinguin a veure i cantin? Va ser bastant curiós i molt gratificant.

MP: Jo em vaig emocionar i tot, ja que durant aquest any els metges em van arribar a dir que no podria tornar a cantar, i de cop veure'm de nou en un escenari i que el públic responia... realment em vaig emocionar.

Com s'està plantejant el futur del grup?

JR: De moment hem de superar l'estiu, i hem de veure com evoluciona i s'adapta la Marina. La prioritat és veure com va avançant, no podem «apretar» i tirar-nos a la piscina, perquè el primer és que ella es recuperi totalment.

El proper concert és el dia 25 al cicle de concerts del Claustre de Sant Domènech a Peralada. Com serà?

EP:El concert de dijous serà com els que estem fent ara, a trio i especial. ja que ja hi hem actuat dos cops, i van ser concerts especials. Un d'ells vam estar acompanyats per una arpa, un altre va ser només acústic, amb violí i cello, en una època on només tocàvem amb banda. I a més, sabem que vindrà gent de casa, que coneixem i ens coneixen.

Marina, aquests mesos d'operacions a les cordes, sense poder cantar ni donar classes, com ha sigut?

MP: Ha estat un any i mig molt dur, en què no sabíem si tornaria a cantar, ja que no estava evolucionant bé, fins al final que es va girar la cosa. I no sabia on posar-me, perquè vaig estar més d'un mes sense poder parlar, tot el juliol passat. Això també em va permetre trobar-me a mi mateixa i poder aprendre altres coses.

Malgrat això durant aquests mesos no heu estat parats. Joel, quin projecte ha dut a terme?

JR:Hem fet una temporada un musical amb cançons dels Amics de les Arts, i al l juny-juliol vam fer un altre musical i m'he posat en aquest «mundillu» i m'està agradant. Clar, jo em dedico a això, anar-me buscant la vida i fent tantes coses com puc.

Ernest, també ha començat un nou camí amb la música, cap on va?

EP: Jo he començat el meu projecte en solitari, estic treballant les meves cançons a poc a poc. És un món totalment diferent al de Crossing, i em permet explorar altres coses. Ara a Instagram he estat fent «covers» per donar a conèixer el meu projecte musical jo sol, però realment el que estic fent és treballar les meves pròpies cançons i quan estigui tot llest, sortir amb aquests nous temes.

Quins són els següents concerts després de Peralada?

EP: Tenim Ventalló i Garrigàs, el 27 i 28 de setembre. Però pel mig, hi ha concerts privats, més íntims, que ens fan il·lusió, perquè és gent que ens coneix i al veure que hem tornat ens demanen per anar a aquests esdeveniments.