La Vetllada de poesia arriba a la vintena edició a la festa d'Avinyonet

Avinyonet està de celebració, els actes de la Festa Major van començar el dilluns passat amb un «Xupinassu» i continua durant tota la setmana. Un dels actes destacats de la Festa de Sant Jaume és la 20a Vetllada de poesia, que tindrà lloc el dijous 25 a la plaça del pintor Sibecas, que reuneix diversos poetes que recitaran poemes i que inclou un concert de l'Orfeó de l'Empordà. A més, des de l'any 2005, el Casal d'Estiu del poble participa en la vetllada, fan un taller de poesia i el dia de l'esdeveniment reciten aquell poema que han estat treballant. Júlia Gil, alcaldessa d'Avinyonet de Puigventós, ha volgut «agrair a tots els poetes i col·laboradors que han fet possible arribar a la vintena edició de totes aquestes vetllades, i especialment a la poetessa i organitzadora, Assumpta Estarriol».

El dimarts a la nit, als jardins de la Biblioteca, acolliran el cinema a la fresca, a dos quarts de nou del vespre. També n'hi haurà l'endemà, a les deu del vespre, però abans, en el mateix espai del municipi, es gaudirà d'un tast de vins, a les vuit de la tarda.

10 anys de Vendavalmiusic



El divendres serà un dia fort, se celebrarà el Vendavalmiusic que enguany arriba al seu desè aniversari. Els actes d'aquest festival tindran lloc als Camps de la Font, i a les set de la tarda començarà el Vendavalkids amb una Festa Holi. A les nou, hi haurà l'acústic food i l'acompanyament musical de Stene Moshka. A les onze hi haurà tres concerts que ompliran la nit, els grups que tocaran són: Gertrudis, Orquestra Mitjanit i Dj&Drums Serial Killerz.

L'endemà, a les deu del vespre, a la plaça Pous i Pagès, hi haurà una cantada d'havaneres amb Peix Fregit. I en el mateix lloc, a dos quarts de dotze de la nit, hi haurà ball amb Sona Bé. El diumenge és l'últim de la festa, i serà un dia carregat d'activitats que començaran amb una passejada de 600, i a les dotze del migdia, la missa. A la tarda, hi haurà sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. A partir de dos quarts de set, tindran lloc les activitats infantils amb tallers i animació amb el grup Arco Iris. I, finalment, actuació de swing amb La Madame Boogie.

Gil destaca que «és una setmana plena d'activitats on tothom té cabuda». L'alcaldessa diu: «Convido a tothom a venir i gaudir de la festa i del poble, i agraeixo a tots els voluntaris i entitats d'Avinyonet que s'han implicat i preparat la festa perquè sigui possible».