Un taller de teatre dona el tret de sortida de la Festa d'Estiu de Pontós

Divendres, dissabte i diumenge vinent se celebrarà la Festa d'Estiu de Pontós, tres dies amb activitats per a tothom. El primer dia, a les vuit del vespre, es farà una mostra del taller de teatre al Convent. Aquest ha estat realitzat per l'actriu Txe Arana amb nens i nenes de Pontós i dels pobles veïns.

A les nou, a la plaça Major, hi haurà vetllada musical i entrepans. I a dos quarts d'onze de la nit, hi haurà concerts encarats al jovent. Hi actuarà el grup local Despit i seguidament pujarà a l'escenari el Dj Alf la Boite.

El dissabte 27, a les sis de la tarda, tindrà lloc una bicicletada que seguirà els camins que envolten el poble anant fins al bosc i tornant al municipi, concretament a la piscina per tal que els participants a aquest esdeveniment esportiu puguin refrescar-se.

A dos quarts de deu del vespre hi haurà sopar a la plaça del poble, amb menú de paella de carn o de verdures i amanida. Cal portar els gots i els oberts i durant el sopar hi haurà servei de bar. Per poder gaudir del sopar, cal comprar els tiquets a l'ajuntament, al bar de la piscina, al local d'esbarjo o bé al restaurant Can Cassoletes. En acabar, hi haurà el concert i el ball a càrrec de la mítica Orquestra Montecarlo, una de les estrelles en totes les festes majors.

El torneig de tennis

El diumenge, a dos quarts d'onze del matí, hi haurà la missa i les sardanes dedicades a Santa Anna. I a les dotze del migdia tindrà lloc el torneig de tennis del club tennis de Pontós. Aquest no necessita inscripció prèvia, però és obligatori que la gent hi vagi vestida de blanc, com si es fes un viatge en el temps, i es revisquessin els inicis del tennis. També a la mateixa hora hi haurà el concurs de petanca. Els guanyadors dels dos tornejos tindran premi.

En aquest últim dia de la festa d'estiu de Pontós, a la una del migdia, hi haurà Dj Moqueta a la piscina municipal, perquè així, qui vulgui, es pugui refrescar i gaudir de la música a la vegada. I ja per tancar la festivitat, a les cinc de la tarda, se celebrarà la festa de l'aigua a la plaça Germans Maristes, encarada al públic més menut.