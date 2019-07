Cant harmònic, cordes i bols en un concert a l'església de Cadaqués

La creació meditativa arriba a Cadaqués de la mà del grup musical gironí Artnam Experience. Aquest divendres els artistes Asia Soham, Perepau Ximenis i Albert Cuevas actuaran en un concert que es preveu multitudinari a l'església. L'objectiu d'Artnam Experience és fer sentir la pau i l'harmonia en un moment en què «cada cop costa més ser-ne conscient en les atrafagades agendes». L'espectacle pretén ser un parèntesis, tal com diu Cuevas, «una alenada d'aire fresc per als nostres sentits». A la música, s'hi suma la voluntat terapèutica. Per aquest motiu, Artnam Experience utilitzarà instruments com el monocordi, els bols de quars i els bols tibetans, entre altres més habituals. Les seves veus busquen generar una ressonància amb efecte beneficiós sobre el cos humà i connectar amb la pau interior dels assistents. En el taller sobre la Veu i el Cos que impartirà Asia Soham, dissabte, s'ensenya l'ús de la veu com a instrument primordial.