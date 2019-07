La glosa de vins de la Trobada de Cantadors d'Espolla presenta novetats

La Trobada de Cantadors d'Espolla arriba a la seva dissetena edició, organitzada per l'Associació Cultural la Fraternal Espollenca, tindrà lloc els propers divendres i dissabte. El primer acte de la trobada serà la Glosa de Vins, això que va començar com una prova per veure com rebia el públic la barreja entre vi i glosa, i s'ha convertit en una de les activitats més populars i esperades de la trobada. Quatre glosadors cantaran sobre quatre vins de quatre cellers diferents de l'Alt Empordà. Hi haurà novetats ja que també s'oferiran tapes per picar mentre es gaudeix de l'actuació i l'únic escenari serà a la Plaça del Dolmen.

El dissabte al migdia es passarà d'una manera ben refrescant amb la Glosa en Remull, que es farà a la piscina municipal d'Espolla. Seguidament hi haurà dinar popular amb places limitades, per la qual cosa es necessita inscripció a través de la web.

A dos quarts de set del vespre hi haurà les eliminatòries del Combat per tal de saber quines glossadores i glossadors passen a la final per poder tenir opcions a guanyar el títol de rei o reina de les Nyacres. D'entre tots els participants el jurat n'escollirà vuit.

Seguidament, a les 9 del vespre, tindrà lloc el sopar de glossadors, elaborat per IAEDEN- Salvem l'Empordà.

Per acabar la trobada de cantadors es realitzarà el combat que decidirà qui serà el rei o la reina de les naycres d'aquest any, una decisió que es prendrà únicament a partir de l'enginy i coneixença en l'ús de la paraula, la rima i la música.

Aquest últim acte es farà a dalt de l'escenari, en el qual els finalistes, de manera individual o amb parelles, hauran de crear cançons de manera improvitzada i resoldre diverses proves que els hi proposi un tercer personatge, «la ponicana». Els cants aniran acompanyats d'una formació de músics i podran ser temes molt diversos, amb lúnic objectiu de vèncer els contrincants.

El jurat que es trobarà entre el públic, s'encarregarà de valorar la destresa que han desenvolupat cadascun dels cantadors finalistes i així finalment coronar el nou Rei o Reina de les Nyacres, una corona que durarà un any fins a la nova trobada i que s'endurà com a premi una bota de garnatxa.

En aquesta edició no es farà l'Escola d'Estiu de Glosa que tenia lloc al llarg de la setmana