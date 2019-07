Moshka enceta la sisena edició del cicle «Música al Castell de Llers»

El cicle de concerts d'estiu «Música al Castell de Llers» s'inaugura aquest dissabte amb una actuació de Moshka. El grup –que va néixer l'any 2012, i que està format per cinc integrants– regalarà al públic «una explosió de soul i de rock-and-roll». Aquest esdeveniment, organitzat des de Fira Bruixa, tindrà lloc durant cinc dissabtes seguits en aquest magnífic espai del municipi, a partir de les onze de la nit.

Enguany se celebra la sisena edició d'aquesta sèrie de concerts gratuïts. Tal com els organitzadors expliquen, «la mitjana d'edat del públic és molt àmplia, ja que va des del voltant dels vint anys fins a la seixantena».

Aquestes actuacions musicals tenen com un dels objectius visibilitzar i donar a conèixer grups de la comarca com és el cas d'Alverd Oliva. Com han dit Nuri Llinares i Anna Ametlla, les responsables dels concerts, «al principi havíem d'anar darrere els artistes i ara són ells els que piquen a la porta, i escollim segons l'estil de música (jazz, rock, blues...) i així seguir un mateix model de concerts i fidelitzar el públic, ja que és això el que els agrada i funciona».



Una fortalesa del segle X

Des de l'organització destaquen que, també, una part de l'èxit és mèrit de l'espai on se celebra, ja que «és un lloc molt acollidor i bonic, que convida a passar una bona vetllada». El castell de Llers ha sigut un punt estratègic, ja que feia frontera entre els comtats d'Empúries i Besalú i fou protagonista de diferents batalles, com és el cas de la guerra del Francès, on abans d'arribar a Girona l'exèrcit de França es va trobar una forta resistència. Els primers documents on surt aquesta fortalesa, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, daten del segle X. Aquesta edificació medieval, s'ha convertit, en els darrers sis anys, en un escenari on l'ambient que s'hi respira omple de joia i alegria el públic.

Els segons en actuar serà el grup Aisha and The Ray-Band, que el dia 20 portaran a Llers una selecció de temes dels anys 60, que més han marcat els últims temps, de cantants com Etta James, Ray Charles, Roy Orbinson, Arthur Conley o Chuck Berry.

El tercer concert tindrà lloc el dia 27 de juliol i serà a càrrec de Nito Figueras Quartet. Aquest pianista i compositor i tres músics més, lliuraran al públic la seva visió més personal d'alguns temes mítics dels Beatles, Elton John, Stevie Wonder i Aretha Franklin, entre altres. Els seus companys seran Pedrito Martínez, al baix; Ferran Guillamet, a la bateria, i Sandra Fern, posant veu a aquest concert que no deixarà indiferent a ningú.

El primer dissabte d'agost, el castell de Llers obrirà les portes a Alverd Oliva Quartet. El figuerenc, que lidera el grup, fa un any que volta pel país presentant el seu primer disc Alverd Oliva - Fusta de cor. A més, actuarà acompanyat de Fer Tejero, als teclats; Jordi Ruiz, al baix, i Aniol Miró, a la bateria. Un espectacle que farà que el folk modern amb una acurada interpretació vocal us faci posar els pèls de gallina.

Merkado Negro serà l'encarregat de tancar aquest cicle de concerts el dia 10 d'agost. El grup de flamenc fusió ja fa deu anys que actua dalt dels escenaris i ja ha vingut moltes vegades en aquest espai. Ara es troba en una època de transició evolutiva del seu repertori, fent versions personals i nous temes propis de la banda.