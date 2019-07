Les activitats més refrescants prenen protagonisme al Carme de Vilafant

S'inicia la Festa del Carme de Vilafant aquest dissabte, amb una festa de l'escuma a la plaça de l'era de Can Gelada, organitzada per La Totxana i la Junta contra el Càncer. Posteriorment hi haurà una audició de sardanes a càrrec de la Cobla La Flama de Farners. L'actuació és tot un clàssic dels programes de les festes d'estiu i tindrà lloc a la plaça Major.

L'activitat que segurament aplegarà més gent serà la quarta Cursa Nocturna, que es farà el mateix dissabte 13 a les nou del vespre. Aquesta activitat va ser una iniciativa de l'Espai Jove de la població. Aquest any els participants s'han inscrit molt ràpidament, la qual cosa ha fet que el passat dilluns, ja s'haguessin tancat les inscripcions. Com diu el regidor d'esports, César González, «estem molt contents de com han anat les inscripcions, segurament el fet que sigui bastant econòmica i que acabi d'una manera molt refrescant, com és un bany a la piscina, hi han afavorit».

Hi haurà dos circuits: un que és de cinc quilòmetres i es tracta d'una marxa caminant, i l'altre, és una cursa de 10 quilòmetres.

Un cop acabada la cursa, hi haurà bany nocturn per a tots els inscrits. I després, a la mateixa piscina, hi haurà el ball de nit, a càr­rec de l'Orquestra Parfills. I per finalitzar la festa, el diumenge hi haurà inflables a la piscina, des de dos quarts d'onze fins dos quarts de dues.