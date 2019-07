«La Comunitat»: un joc de mirades d'Empordoneses entre espectador i públic

Més de 200 persones han assistit a la Casa Empordà de Figueres a la inauguració de l'exposició La Comunitat pertanyent al cicle expositiu Empordoneses. Es tracta d'una mostra col·lectiva que, en motiu de l'efemèride de la desena edició, presenta una selecció retrospectiva de quaranta peces de diferents artistes i disciplines amb algunes de les obres més destacades que s'han pogut veure al llarg de les 9 edicions anteriors en alguna de les moltes exposicions que s'han dut a terme. El comissariat d'aquesta selecció ha anat a càrrec de Pilar Farrés, coordinadora del cicle; i l'historiador de l'art Enric Tubert.

Tal com ha explicat Enric Tubert, "es tracta d'aconseguir un conjunt que, com a tal, suposi una proposta expositiva coherent des del punt de vista conceptual i representatiu de la varietat de propostes exposades en les edicions anteriors".

L'espai expositiu de Casa Empordà està presidit, però, per una instal·lació de nova creació obra de Pilar Farrés, que amb el títol de La Comunitat, convida a entrar en un quadrilàter on esperen a l'espectador gairebé 200 retrats fets pel fotògraf Àngel Reynal a molts dels protagonistes que han format part del cicle al llarg de la darrera dècada; ja siguin artistes, patrocinadors o audiència.

Aquesta instal·lació és el resultat de sis mesos de feina en què Farrés i Reynal van celebrar diverses convocatòries públiques per fotografiar a tots aquells que d'una manera o altra havien format part d'Empordoneses al llarg dels anys. Tal com explica Àngel Reynal "a la sessió, vaig proposar-los de forma inesperada, posar davant la càmera mostrant un gest que els definís. A banda, als escriptors els vaig demanar escriure en un vinil una frase o una paraula, i als artistes plàstics, una manifestació pictòrica. La intenció era submergir-nos en el seu interior per trobar allò que, inconscientment, no ens mostren a través de la seva obra".

La síntesi de la instal·lació la rebla Farrés dient que "hi ha, però, un segon joc, que es produeix quan passem a l'interior de la instal·lació i ens convertim no només en espectadors sinó que també som observats per aquests personatges. Per tant, ens trobem davant d'un doble fenomen, el d'observar i el de ser observat".

A la inauguració s'ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó; i els parlaments del regidor de Cultura Alfons Martínez, que ha destacat "la capacitat d'Empordoneses, al llarg dels anys, per establir aliances amb diferents entitats de la ciutat per un objectiu comú"; i del director del Museu de l'Empordà Eduard Bech qui, en la mateixa direcció, ha assenyalat "el gran poder de convocatòria entre artistes gironins que té el cicle".

La mostra es podrà visitar fins a l'1 de setembre. L'horari de visita és de dilluns a dissabte, de 9 a 20 hores; i els diumenges de 10 a 15 hores.



Artistes participants

Josep Algans, Ester Baulida, Pere Bellés, Tatiana Blanqué, Lisa Bos, Carles Bros, Andrés Bülhman, Mònica Campdepadrós, Elena Casadevall, Adrià Ciurana, Narcís Costa, Alex G. Cuadras, Dolors Bosch, Xavier Es­cribà, Antoni Federico, Elena Font Rodà, Ramon Fort, Clara Gassiot, Teresa Giménez, Jordi Gispert, Manel Gràvalos, Mònika Grygier, Yvonne Heinert, Esther Julià, Daniel Lleixà, Esther Martínez, Josep Ministral, Fiona Morrison, Juliette Murphy, Patxé, Mercè Riba, Carme Sanglas, Tura Sans, Núria Surribas, Lola Ventós, Juanjo Viñuela, Michele Wilson.