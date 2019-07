El compositor i músic Joel Riu adapta el divertit musical «9 to 5» de Dolly Parton

Dolly Parton i Patricia Resnick van estrenar a Broadway, el 2008, «9 to 5». El musical. El projecte es va concebre arran del film que va fer-se, quasi tres dècades abans, protagonitzat per la mateixa Parton i Jane Fonda i que a l'Estat es va conèixer amb el títol «Como eliminar a su jefe». Ara, la companyia Epidèmia Teatre torna a portar el musical a l'escena barcelonina, concretament a El Maldà, just un any després de presentar-lo al Teatre Gaudí com a projecte final de graduació de l'Institut del Teatre. En aquesta ocasió, el director musical és el compositor i músic vilafantenc Joel Riu.

L'interès que ha mogut la companyia, dirigida per Xavier Morató, a traduir i adaptar dramartúrgicament i musicalment l'obra és la voluntat d'apropar-la al públic català i, alhora, «per aportar una mirada nova i crítica» del gènere musical. En aquest cas, ho fan amb una obra «còmica i fresca» amb escenes quotidianes portades a l'extrem que incideixen en temes realment potents i actuals com el paper de la dona i la igualtat de gènere en el món laboral. De fet, la trama se situa als anys 80 i té tres protagonistes -la Violet, la Judy i la Doralee- fartes del tracte del seu cap, el senyor Hart. Després d'una pausa a l'oficina, col·locades per haver fumat marihuana, una petita confusió farà que tot es descontroli i tot canviï.

Aquesta és la segona ocasió en què Joel Riu col·labora amb la companyia. Ho havia fet, a principis d'any, amb l'espectacle «Bed&Breakfast», al Teatre Gaudí. Aleshores també va dur la direcció musical, fent els arranjaments de partitures originals d'Els Amics de les Arts i creant la banda sonora de zero. A «9 to 5» ha estat del tot diferent, ja que Riu ha necessitat adaptar la música a les reduïdes dimensions del Teatre Maldà -una sala on només hi caben una cinquantena de persones- i a la impossibilitat d'encabir-hi una banda per actuar en directe.



Així, Joel Riu diu que «he fet una reducció» molt important per fer una versió a piano i veus. Riu en destaca la «gran qualitat de la música» de Dolly Parton i com ho demostra aquesta adaptació. «Està molt ben escrita perquè a cada número musical trobes referències dels altres números o personatges, cosa que passa en els grans musicals», explica, tot afegint que el llenguatge és «molt més americà, molt Broadway».



Interactuar amb les actrius

En aquest musical, Joel Riu apareix també a escena, com ho va fer en l'anterior, però sol, amb el piano. A més, en algunes ocasions interactua amb les actrius, concretament amb Marta Borràs, David O'Malley, Aida Llop, Mireia Lorente-Picó i Anna Marquès. «Tenim el públic a tocar, amb el piano sobre un escriptori i soc un oficinista més», comenta Riu, tot assegurant que són moments divertits que li permeten aprofundir dins aquest gènere i amplificar la seva trajectòria.