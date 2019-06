Sant Pere Pescador omple amb música, teatre i humor els actes de la festa del patró

Els veïns del municipi de Sant Pere Pescador ja tenen ganes d'estiu. Diumenge passat van viure la revetlla de Sant Joan que enllaça amb els actes festius d'aquest cap de setmana, dedicats al seu patró. En total seran tres dies, des de divendres i fins diumenge, amb una programació que combina cultura i oci, amb propostes per a tots els gustos i totes les edats. Com explica la tècnica de Cultura de l'Ajuntament, Mercè Ylla, «és important elaborar un cartell de luxe al gust de tothom».

La primera jornada festiva, divendres, s'obre amb la proposta teatral d'humor Burundanga de la companyia Mosca Teatre que actuarà a les nou del vespre, al centre cívic. «Volem que els actes de la festa siguin gratuïts i per a l'ocasió proposem que sigui un espectacle de taquilla inversa» destaca Ylla. La música també tindrà un paper protagonista al llarg dels tres dies, i divendres, a mitjanit, es proposa una nit de rumba a càrrec de Bananna Beach i a continuació la nit s'allargarà amb Dj B&B, a l'escenari del Parc del Riu, un dels espais principals per viure la festa a l'aire lliure.

L'endemà, dissabte, jornada dedicada a la festivitat del patró, s'inaugura com és tradicional amb l'ofici solemne amb la cobla Els Rossinyolets que s'encarregarà tot seguit d'interpretar tres sardanes a la plaça Major. La música seguirà dominant al llarg del dia. El Cor Empordà dirigit, per Carles Coll, interpretarà El Messies, de Händel, a les 9 del vespre, a l'església Sant Pere. «Aquest és l'únic acte de pagament de la festa, que ja va tenir l'any passat una acollida excel·lent». L'entrada té un preu de deu euros i de vuit euros, si es compra de forma anticipada a l'Oficina de Turisme. Com a colofó final, la jornada es tanca amb una Nit Jove amb els grups Germà Negre, Orquestra Mitjanit i Dj. Tonic's.

Tant dissabte com diumenge, el públic infantil tindrà el seu espai per a la festa. El dia 29, a les 11 del matí, s'ha programat un circuit d'inflables, Humor Amarillo, que s'ubicarà al camp municipal d'esports. «Els més petits podran fer una gimcana amb inflables, així podran fer esport mentre es diverteixen». «Les edats per participar són a partir dels sis anys i fins que el cos aguanti», assenyala la regidora. El diumenge s'obre amb un clàssic, animació infantil amb Jordi Tonietti i festa de l'escuma, per refrescar la mainada, al Parc del Riu. Els actes tradicionals continuen diumenge al migdia amb una audició de sardanes amb l'Orquestra Maravella, a la plaça Major, que amenitzarà el ball i concert de fi de festa, al mateix escenari.