Marga Mbande i Albert Casanova porten el so d'Àfrica a l'Hotel Terraza de Roses

L'Hotel Spa Terraza de Roses s'omplirà, aquest dissabte a tres quarts de deu del vespre, amb la veu de Marga Mbande, una cantant catalana d'arrels africanes que actuarà acompanyada del guitarrista Albert Casanova, també català però d'arrels caribenyes. Junts oferiran un repertori de música soul, cançó africana i temes propis, dins del cicle «Sunset Music», que s'allarga fins al novembre.

En aquest duet ple de contrastos destaca la potent veu de Marga, artista reconeguda en els millors escenaris de l'estat. Vocalista catalana de pares guineans encara que a ella li agrada definir-se com a «africana nascuda a Barcelona», l'artista és una autèntica joia dins de l'escena soul i funk de la ciutat comtal. La seva veu està deixant una empremta ben profunda en l'escena de la música negra local. En els últims anys ha trepitjat escenaris en diverses parts del món com Oslo, Mèxic, Armènia i Chicago. A l'escenari és pura elegància urbana, contundència rotunda, poderosa sensibilitat en la seva veu i sobretot sap com entrar en connexió amb el públic.