El pregonet i una disco jove revitalitzen la festa de Sant Pere a Figueres

Amb el pregonet i una disco jove s'inicia aquest divendres, a les 7 de la tarda, la revetlla de Sant Pere a Figueres. La guimcana que estava prevista per una hora abans s'ha hagut de suspendre a causa de l'onada de calor. Aquesta proposta nova, junt amb el pregonet i la disco jove que es fan a la part alta de la Rambla, estan impulsades pel Consell Ciutadà d'Infants, una quarantena de joves d'entre 10 i 14 anys.

La revetlla també té el seu costat social ja que, a les 8 del vespre, es llegirà el Manifest del dia dels drets LGTBI, a la plaça Sant Pere. En aquest espai també es farà un concert acústic amb l'olotina Jessica Mellado, cantant i compositora de temes pop-rock i pop-rumba que ha compartit escenari amb grups tan importants com Love of Lesbian, Celtas Cortos o La Pegatina. La revetlla, però, tindrà el seu punt culminant en un altre escenari, la plaça Catalunya on, des de les 10 del vespre i fins que el cos aguanti, actuaran les orquestres Titanium, Stop 80 i Banda Neon.

Sant Pere no s'acaba aquí. Dissabte, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, presidirà l'ofici solemne en honor al patró de Figueres, a l'església de Sant Pere. A les 12 del migdia, pels que encara no hagin vist l'exposició El país dels cuiners del Museu de l'Empordà, els seus comissaris proposaran explorar-la a través dels seus ulls. Paral·lelament, a la plaça de l'Ajuntament, la cobla Bisbal Jove interpretarà una sèrie de sardanes. La tarda s'amenitzarà, a partir de les 6, amb una trobada d'esbarts.

Doble concert a La Cate



El darrer dia de la festa, diumenge, també serà l'escollit per donar el tret de sortida al cicle de concerts «Hullabaloo», organitzat per La Cate Figueres. Serà un cartell doble protagonitzat per la banda dream pop Donallop, un duet integrat per Joana Pol i Pere Betard, que presentaran el seu tercer disc d'estudi, Crisàlide. Tot seguit, es podrà escoltar el so particular dels americans The She's.

La banda Donallop actua diumenge a la Cate