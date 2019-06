El duet català Ananda i Ramon actua aquest dissabte a l'Hotel Spa Terraza de Roses

El duet català Ananda i Ramon actuen aquest dissabte, a partir de tres quarts de deu del vespre, a l'Hotel Spa Terraza de Roses. Ho fan dins del cicle Sunset Music de músiques del món. El concert es preveu íntim, senzill i despullat de grans artificis, ja que es tracta de dos artistes que fan el que els hi agrada, oferir música per fer viure un bon moment.

El projecte d'aquest duet ha donat com a fruit un repertori que passa per tota mena d'estils: des de sir Duke, Steve Wonder, Soledad y el Mar, Natalia Lafourcade, Roxane o The Police. «Sempre utilitzem un prisma personal per fer-nos nostres els temes i donar una nova visió de peces que tots coneixem», expliquen.