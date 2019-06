L'Arxiu Comarcal rep les fotos de Carles Carbó que relaten la seva volta al món al 1980

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ha rebut el fons fotogràfic del figuerenc Carles Carbó que relata el viatge que va fer per tot el món l'any 1980. En total sumen tres mil documents en format de diapositiva.

El viatge de Carbó es va iniciar a Anglaterra el 6 de febrer de 1980 i va acabar el periple a l'agost del 1981 a San Francisco, Califòrnia: havia fet 160 mil quilòmetres per 56 països durant vint mesos. La cessió ha estat feta per la seva dona, Dolors Coma Mir i per Agustí Planas, que va ser propietari de l'històric bar Dinàmic de Figueres, doncs va subvencionar part del viatge amb el compromís d'anar enviant rodets que un cop revelats es projectaven en una pantalla de la discoteca Charly (també de Planas) on amics i coneguts podien seguir, en la distància el viatge de Carbó.



La volta al món del figuerenc també va omplir pàgines del periòdic Hora Nova, on Carbó explicava les aventures d'aquesta volta al món