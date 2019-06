Paisatges interiors sorgits de dins l'ànima, a l'Escala

Fa anys que la Gemma Romero Goday i la Beni Ballesta es coneixen. Durant temps van compartir un mateix escenari vital, Portbou. La primera hi va néixer i s'hi va formar i la segona el té com espai d'adopció per via familiar. Malgrat que Ballesta viu a l'Escala, el vincle s'ha mantingut, sobretot propiciat pel col·lectiu Artistes de Portbou del qual en formen part les dues. Des d'aquest dissabte passat, comparteixen, elles soles, un mateix espai expositiu: la llibreria Vitel·la de l'Escala, on exhibeixen la mostra Natura i tinta que, juliol i agost, també es podrà veure a l'espai d'art Aljub de Figueres.

«Les nostres obres han seguit diferents etapes els darrers anys però ara ens trobem en un punt en què pensem que tenim moltes coses en comú», comenta Ballesta. La selecció de peces triades per cadascuna d'elles proposa un viatge pels seus paisatges interiors. «No són obres fruit de l'observació sinó que sorgeixen de l'ànima, una mica és deixar fluir el que duem dins nostre», argumenta Ballesta. El cert és que les dues artistes han treballat de valent per gestar aquestes exposicions i el fruit ha estat molt prolífic, tant com per poder donar vida a dues mostres al mateix temps.

Una de les peces de l'escalenca Beni Ballesta

En el cas de Ballesta, aquests paisatges, fets amb aquarel·la i tinta sobre paper són el resultat d'anys previs treballant amb la figura per reflexionar «sobre qui som». «Ara descobreixo l'entorn, on som, que també som natura, és deixar fluir». I el resultat són unes escenes suggerents, entre l'abstracció i la figuració, que permeten a l'espectador accedir a un món molt privat. En el cas de Goday, ella pinta seguint els seus impulsos i donant importància a la llum que l'obra reflexa plenament.

Una de les obres de Gemma Romero Goday