La natura inspira tallers de fotografia, vídeo i «coaching» amb animals, a Castelló

Les instal·lacions del càmping Castell Mar, ubicat als Aiguamolls de l'Empordà, continuen amb les activitats del Campus Natura que el passat de setmana passat van permetre el públic assistir al taller del fotògraf professional especialitzat en fauna i paisatge, Iñaki Relanzón, col·laborador habitual de National Geographic o New York Time. Ha estat una oportunitat única per als participants que han aprés a mostrar la natura amb els seus ulls . «Aquesta és la primera edició que es fa com a campus, però ja l'any passat es van fer uns cursos de prova» explica la coordinadora, Judit Figueiras.

La proposta del càmping Castell Mar és apropar, als amants de la natura, el coneixement conservacionista i naturalista, des de diversos àmbits i disciplines, en un espai on fauna i flora troben aquí un santuari de protecció. Ofereix cursos intensius de nivell inicial en format de cap de setmana, que van començar el mes de maig passat amb un taller sobre identificació d'aus dels Aiguamolls a càrrec de Jordi Sargatal, director del càmping. El juny continuen les propostes a càrrec d'especialistes com Tanja Lutteropp, terapeuta i fundadora de Personimals, un centre de teràpia, educació i osteopatia per a cavalls, gossos, gats i persones, entre altres. El 8 i 9 de juny impartirà un taller d'educació canina, que oferirà les claus per millorar la relació amb els gossos. Entre altres aspectes s'abordaran les pors i inseguretats d'aquests animals, per exemple als trons, petards, aigua, cotxe o persones. La proposta es repetirà el 21 i 22 de setembre.

La mateixa terapeuta oferirà altres teràpies innovadores, destaca Figueiras. El 29 i 30 de juny, durant tot el cap de setmana, l'experiència permetrà les famílies i parelles millorar la seva comunicació a través dels cavalls. El darrer dels tallers, també a cavalls, s'ha programat per als dies 28 i 29 de setembre i s'adreça a totes aquelles persones que estan iniciant un procés d'autoconeixement, que vulguin complementar un procés de teràpia o vulguin experimentar amb aquesta tècnica. Entremig hi haurà cursos de gravació de vídeo de naturalesa (15 i 16 de juny) amb Jep Cunill Gallart; un monogràfic dedicat a mestres perquè puguin atraure les aus a la seva escola, (6 i 7 de setembre), a càrrec de Jordi Sargatal i un curs de foto trampeig (7 i 8 de setembre), a càrrec de Frédéric Salgui. Per participar en aquests cursos, cal fer una inscripció prèvia al web www.campusnatura.org o via Whatsapp al 620 273 955. Tots els cursos permeten allotjar els participants al càmping en condicions especials.