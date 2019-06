Castelló d'Empúries marida els contes i els còmics amb el vi empordanès

La biblioteca Ramon Bordas i Estragués de Castelló d'Empúries se suma, per cinquè any consecutiu, al projecte «Biblioteques amb DO» que porta la cultura del vi a les biblioteques de tot el país. La campanya s'estén tot l'any, però aquest mes de juny es dedica a la DO Empordà, sent deu els equipaments bibliotecaris –cinc de l'Alt Empordà– que hi participen. Des de Castelló s'impulsen dues activitats, la primera de les quals es fa aquest divendres, a les 19.30 hores, i marida el món del còmic amb el vi del celler la Vinyeta, de Mollet de Peralada.

«El còmic i el vi: una relació refrescant» és el títol de la proposta de la qual serà protagonista un nom contundent del món del còmic nacional. Es tracta de Manel Fontdevila, historietista de llarga trajectòria i exdirector de la revista d'humor, El Jueves, on va néixer la seva famosa sèrie La Parejita, que després va continuar publicant a la revista digital Orgullo y Satisfacción. A la biblioteca de Castelló parlarà, doncs, de la seva vida professional, llarga i prolífica. Fontdevila ha publicat en revistes mítiques dels anys 80 i en diversos diaris, a més d'unes quantes novel·les gràfiques. Actualment ho fa a Eldiario.es i segueix amb el seu estil característic, marcat per un humor valent i crític.

L'historietista Manel Fontdevila va ser director de la revista El Jueves

La col·lecció de Jordi Ametlla



La segona proposta que impulsa la biblioteca castellonina, dins aquest cicle, es farà el dijous 13, a les 8 del vespre, i s'engloba sota el títol De vins i de mots. Es tracta d'una activitat pensada per maridar la llengua i la literatura amb el vi. «A través dels contes ens endinsarem en el món del vi per veure'n (i també beure'n) el lèxic genuí i un bon feix de curiositats que ens permetin copsar el patrimoni immaterial que representa», expliquen des de l'equipament. L'activitat la protagonitzarà l'escriptor, rapsode i dinamitzador lingüístic, David Vila, que compagina els muntatges escènics per reivindicar el conte amb conferències, amb la intencionalitat de despertar l'interès envers les llengües.

L'escriptor David Vila



En aquesta vetllada, els assistents que hi participin podran degustar alguns dels vins del celler Vinya dels Aspres de Cantallops.