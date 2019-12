L'EMPORDÀ us ofereix, aquest dilluns, l'especial dels 40 anys d'ajuntaments democràtics

Les dues pròximes edicions del Setmanari de l'Alt EMPORDÀ corresponents a les dues últimes setmanes de desembre avancen la seva sortida al carrer un dia abans del que és habitual. Així, el periòdic arriba al quiosc aquest dilluns 23 de desembre i el dilluns 30 de desembre.

Amb aquest exemplar del 23 de desembre, el Setmanari ofereix a tots els seus lectors un suplement especial dedicat als 40 anys d'Ajuntament democràtics. L'EMPORDÀ explica quins van ser els 68 primers alcaldes de la comarca aquell 1979 i qui va ser la primera dona altempordanesa a ocupar aquest important càrrec aquell any. Entrevistem aquesta pionera, amb 91 anys, Maria Dolors Godoy, figuerenca de cap a peus, que va presidir un consistori lluny de la comarca.

En el quadern, presentem les reflexions de quatre persones amb un ampli bagatge en el món municipal i que ara dirigeixen els quatre organismes supramunicipals de la demarcació de Girona: Pere Vila, delegat del Govern de la Generalitat; Miquel Noguer, president de la Diputació; Albert Bramon, subdelegat del Govern de l'Estat i Sònia Martínez, presidenta del Consell Comarcal.

A més, us expliquem anècdotes curioses d'aquests quaranta anys: Hi ha hagut regidors i alcaldes que han ocupat aquest càrrec en municipis diferents? Coneixeu alcaldes i alcaldesses que han estat, al mateix temps, marit i muller? Qui va ser l'alcalde empordanès més jove de l'Estat el 1991? Quina dona va ocupar per primer cop una alcaldia a l'Alt Empordà? Hi ha hagut successió de pares i fills en la presidència d'un plenari?

Les respostes les trobareu, aquest dilluns, en el Setmanari de l'Alt EMPORDÀ.