Un de cada quatre lectors s'informa a través d'un diari de Prensa Ibérica

El primer Estudi General de Mitjans (EGM) donat a conèixer després de la compra del Grup Zeta per Prensa Ibérica confirma que la suma dels actius de tots dos grups ha donat origen a una de les principals companyies de comunicació a Espanya.

La nova Prensa Ibérica arriba als 2,4 milions de lectors diaris, el que representa el 26,6% de l'audiència total. D'acord amb les xifres que es desprenen de l'última onada de l'EGM, Prensa Ibérica s'enfila fins a la segona posició en nombre de lectors de premsa diària, només superada per un estret marge per Unitat Editorial, que compta amb 2,6 milions de lectors.

Les dades de l'EGM alcen a més a Prensa Ibérica al lideratge de la premsa regional i local a Espanya. Cinc de les seves capçaleres, El Periódico de Catalunya, La Nueva España, Faro de Vigo, Levante-EMV i Información, estan entre els quinze diaris d'informació general de pagament més llegits.

El grup que presideix Javier Moll és líder en diverses regions. A la Comunitat Valenciana, on edita Levante-EMV de València, Información d'Alacant i Mediterráneo de Castelló, el grup és líder absolut d'audiència a l'arribar als 434.000 lectors diaris, un 59% del total, segons la nova onada de l'EGM.

Els diaris de Prensa Ibérica són també els més llegits a les Canàries, on La Província i El Dia superen els 245.000 lectors diaris (62% del total), ia Astúries, on La Nueva España ultrapassa els 274.000 lectors diaris (el 75%).

Amb la compra del Grup Zeta, Prensa Ibérica irromp amb força a Aragó i Extremadura, i fa un salt significatiu a Catalunya. El grup editor del Setmanari de l'Alt EMPORDÀ, Diari de Girona i Regió 7 incorpora El Periódico de Catalunya a la seva xarxa de capçaleres i eleva la seva audiència fins els 442.000 lectors diaris.

Prensa Ibérica creix també de forma notable en el segment de la informació esportiva. Als 48.000 lectors de Superdeporte, suma ara els 378.000 lectors del diari Sport.

Les revistes del grup, entre les quals destaquen publicacions com Woman, Stilo i Viatjar, acrediten, per la seva banda, una audiència total de 887.000 lectors, segons l'EGM, el que consolida a Prensa Ibérica com un dels grups editors de referència en el quiosc.

En total, els diaris i revistes de Prensa Ibérica sumen més de 3,3 milions de lectors, segons l'Estudi General de Mitjans.